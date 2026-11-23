Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые победил на Итоговом турнире ATP.

В финальном матче в Турине он в двух сетах обыграл первую ракетку мира Александра Зверева со счетом 6:2, 7:6.

Алькарас – победитель Итогового турнира ATP

Для теннисистов это была вторая очная встреча в сезоне-2026. Они также встречались в полуфинале Australian Open, где победа также осталась за испанцем, который и выиграл турнир.

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В первом сете теннисисты обменялись геймами. После этого Алькарас совершил рывок 4:1. Зверев пытался сократить отставание, но отыграл лишь один гейм.

Второй сет активнее начал Алькарас, поведя в счете 4:2. На этот раз Зверев сравнял счёт, но на тай-брейке сильнее оказался Карлос – 9:7.

Зверев — Алькарас: видеообзор матча

Алькарас стал третьим испанцем, выигравшим финал Итогового турнира ATP, после Мануэля Орантеса в 1976 году и Алекса Корретты в 1998 году.

– Для меня это была удивительная неделя. Я не мог бы завершить неделю лучше. Я просто очень горжусь и очень доволен всем, что сделал на этой неделе. Я пережил действительно сложные моменты как лично, так и вместе со своей командой, но мы преодолели все, демонстрируя великолепный теннис. Этот трофей — то, к чему я стремился очень долго. Он для меня значит все, — сказал Алькарас.

Кроме того, Алькарас стал лишь четвертым теннисистом в истории, выигравшим все турниры серии Grand Slam, а также Итоговый турнир ATP. Ранее это удавалось Андре Агасси, Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу.

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