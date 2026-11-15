Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA 2026 года.

В решающем матче она проиграла “нейтральной” Мирре Андреевой в двух сетах со счетом 5:7, 3:6.

Свитолина уступила Андреевой

Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут, за которые Элина допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из 12 брейк-пойнтов. У ее соперницы – два эйса, пять двойных ошибок и девять из 12 реализованных брейк-пойнтов.

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В начале первого сета Андреева с помощью брейка вышла вперед 2:0. Свитолина сумела восстановить равновесие, а вскоре и сама повела в счете 3:2. Решающим моментом партии стал 11-й гейм, когда Андреевой удалось взять подачу украинки. Далее она воспользовалась преимуществом и довела сет до победы.

На старте второго сета соперницы обменялись брейками. Впоследствии Свитолина вышла вперед, но развить успех не удалось. Андреева сравняла счет, а при ничьей 2:2 снова взяла подачу Элины и ушла в отрыв. Несмотря на то, что Свитолина выиграла еще один свой гейм, догнать соперницу не удалось.

Таким образом, Элине не удалось взять реванш за поражение в “нейтральном” матче на старте группового этапа Итогового турнира WTA 2026 года.

Для Свитолиной это второе поражение в финале Итогового турнира. В 2019 году украинка также дошла до этого этапа, но уступила австралийке Эшли Барти. В то же время в 2018 году Свитолина стала чемпионкой турнира.

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