Іспанський тенісист Карлос Алькарас вперше переміг на Підсумковому турнірі ATP.

У фінальному матчі в Турині він у двох сетах переміг першого номера світового рейтингу Александра Звєрєва з рахунком 6:2, 7:6.

Алькарас – переможець Підсумкового турніру ATP

Для тенісистів це була друга очна зустріч у сезоні-2026. Вони також зустрічалися у півфіналі Australian Open, де перемога також була на боці іспанця, який й виграв турнір.

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У першій партії тенісисти обмінялися геймами. Після цього Алькарас здійснив ривок 4:1. Звєрєв намагався скоротити відставання, але відіграв лише гейм.

Другий сет активніше розпочав Алькарас, повівши у рахунку 4:2. Цього разу Звєрєв зрівняв, але на тайбрейку сильнішим виявився Карлос – 9:7.

Звєрєв – Алькарас: відеоогляд матчу

Алькарас став третім іспанцем, який виграв фінал Підсумкового турніру ATP, після Мануеля Орантеса у 1976 році та Алекса Корретхи у 1998 році.

– Для мене це був дивовижний тиждень. Я не міг би завершити тиждень краще. Я просто дуже пишаюся і дуже задоволений усім, що зробив цього тижня. Я пережив справді складні моменти як особисто, так і разом зі своєю командою, але ми подолали все, демонструючи чудовий теніс. Цей трофей — те, чого я прагнув дуже довго. Він для мене означає все, – сказав Алькарас.

Також Алькарас став лише четвертим тенісистом в історії, який виграв усі турніри серії Grand Slam, а також Підсумковий турнір ATP. Раніше це вдавалося Андре Агассі, Роджеру Федереру та Новаку Джоковичу.

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