Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о своей работе в качестве тренера Элины Свитолиной во время Итогового турнира WTA-2026.

Об этом он рассказал в комментарии для Суспільне Спорт.

Стаховский о работе со Свитолиной

Стаховский присоединился к работе со Свитолиной в качестве ее тренера по просьбе Элины. Постоянный тренер теннисистки Эндрю Беттлс отсутствовал по семейным обстоятельствам.

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В сентябре 2026 года 40-летний Стаховский демобилизовался после четырех лет военной службы. В Силы обороны он вступил в феврале 2022 года. Стаховский служил в Нацгвардии Украины и ЦСО Альфа СБУ.

Через два месяца после демобилизации он вернулся в теннис в роли тренера.

– Эмоции сложные, потому что когда ты не контролируешь то, что происходит на корте, а привык сам быть частью игры, то сложнее стоять в стороне и просто наблюдать. Но с другой стороны, с Элиной невероятно легко. Она профессионалка, которая умеет самостоятельно принимать решения. Она прислушивается к чужому мнению, анализирует его и делает выбор, который считает правильным. Я уверен, что у нее впереди еще много побед, которые мы увидим в следующем году, – сказал Сергей.

Самым напряженным на турнире Стаховский назвал матч второго тура против чешки Каролины Муховой, к которому Свитолина подошла после стартового поражения от “нейтральной” Мирры Андреевой.

По его словам, этот матч стал самым напряженным как в психологическом, так и в игровом плане. Однако именно характер и камбэк против Муховой стали переломным моментом, который позволил Элине впоследствии успешно сыграть против Саболенко и уверенно победить Носкову в полуфинале.

Также бывший теннисист признался, что, несмотря на возвращение в привычную теннисную среду, чувствовал себя на Итоговом турнире некомфортно. По его словам, ситуацию в женском туре осложняет большое количество “нейтральных” теннисисток и бывших “нейтральных” теннисистов, которые с ними работают.

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