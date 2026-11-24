Первая ракетка Украины Элина Свитолина назвала “некорректным” обращение “нейтральной” теннисистки Мирры Андреевой к ней во время церемонии награждения финала Итогового турнира WTA 2026.

Об этом Элина рассказала в комментарии Суспільне Спорт.

Свитолина о комментарии Андреевой

После победы в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе Андреева обратилась к Свитолиной. Россиянка отметила её выступление и возвращение после рождения дочери, назвав украинку «удивительной мамой».

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Тогда Свитолина проигнорировала ее слова, чем спровоцировала хейт со стороны иностранцев в соцсетях.

🇷🇺🇺🇦 Russian Mirra Andreeva gave a warm post-victory speech to her Ukrainian opponent She called Elina Svitolina a good mother and wished her luck next season Meanwhile, Ukrainian Svitolina didn’t congratulate Mirra on the win, refused to take a photo with her, and in her speech thanked people from Ukraine, saying “Glory to Ukraine” — The Other Side Media (@TheOtherSideRu) November 16, 2026

Элина призналась, что была расстроена поражением в финале, а обращение Андреевой расценила как провокацию.

– Конечно, мне не нравится проигрывать, тем более в финале. Для меня это очень больно – словно ножом по сердцу. Поэтому я сильно расстроилась. И во время награждения я знала, что она будет подбирать слова, чтобы меня поздравить.

Кажется, это было не очень корректно: мы не пожимаем руки и не фотографируемся с представителями страны-агрессора, поэтому это выглядит как провокация. Мне было очень неприятно. Я знала, что это вызовет резонанс в СМИ, а СМИ часто поддерживают их в таких ситуациях. Так что да, было крайне неприятно, – пояснила Свитолина.

Ранее на слова Андреевой отреагировал также Сергей Стаховский, который на Итоговом турнире выступил в роли тренера Свитолиной.

После того как “нейтральную” поздравил с победой российский диктатор Владимир Путин, Стаховский написал у себя в соцсетях: Поздравлять Элину, но игнорировать тот факт, что ее страна вторглась в Украину, убила сотни тысяч людей, никогда публично не осуждать войну и в придачу получать награды из рук Путина – это не проявление “благородства”… Это проявление сознательной манипуляции.

Напомним, Свитолина стартовала на Итоговом турнире с поражения от Андреевой, но затем одержала две победы подряд на групповом этапе и вышла в полуфинал, где обыграла чешку Линду Носкову.

Финал Итогового турнира для Элины стал третьим в карьере. В 2018 году она стала чемпионкой турнира, выиграв все пять матчей.

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