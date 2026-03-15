15 марта прошел 4 выпуск МастерШеф 17, во время которого состоялась первая битва черных фартуков, а страсти на кухне стали еще горячее.

Настоящим испытанием 4 выпуска стала первая в сезоне битва черных фартуков.

Так, за шанс продолжить участие в кулинарном шоу соревновались сразу семь участников — Инна, Игорь, Карина, Александр, Вячеслав, Андрей и Ольга.

Каждый из участников должен был приготовить суп. Однако при этом им нужно было держать емкость под краном, из которого постоянно текла вода и не потерять ни капли. Только так “черные” могли воспользоваться водой для приготовления блюда.

Испытание стало последним для Андрея Хромова — он хуже всего справился с задачей и покинул МастерШеф 17.

Андрей менеджер по оптовым продажам. Как рассказывал сам мужчина, он готовит всегда сердцем и очень радуется, когда всем нравятся блюда, приготовленные им. На кулинарное шоу его отправили друзья, которым знают как готовит Андрей.

Кроме битвы черных фартуков в 4 выпуске МастерШеф 17 также был конкурс, во время которого каждая команда должна была приготовить блюдо с начинкой. Однако для того, чтобы получить продукты, один участник от команды должен был отведать блюда, одно из которых было либо слишком кислое, либо слишком горькое и при этом скрыть эмоции.

Во время 3 выпуска 20 любителей работала в командном формате среди столичного парка имени Тараса Шевченко. Они должны были угощать гостей своими блюдами и собрать деньги для благотворительного фонда.

Каждая команда должна была приготовить четыре блюда — три сладких и одно соленое. Пекари сосредоточились на выпечке, а кондитеры – на десертах. На приготовление у участников было 2,5 часа, а на продажу только 1 час. Также им помогали опытные капитаны, приглашенные судьями.

Во время конкурса команда синих собрала 111 847 грн, а красные — 158 620 грн, одержав тем самым победу.

Во втором конкурсе 3 выпуска МастерШеф 17 любителей проверяли на знание кулинарной классики.

Результаты последнего конкурса объявили в начале четвертого выпуска МастерШеф 17.

