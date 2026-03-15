15 березня пройшов 4 випуск МастерШеф 17, під час якого відбулася перша битва чорних фартухів, а пристрасті на кухні стали ще гарячішими.

Хто покинув МастерШеф 17 у 4 випуску від 15.03.2026

Справжнім випробуванням 4 випуску стала перша у сезоні битва чорних фартухів.

Так, за шанс продовжити участь у кулінарному шоу змагалися одразу семеро учасників — Інна, Ігор, Каріна, Олександр, В’ячеслав, Андрій та Ольга.

Кожен із учасників мав приготувати суп. Однак під час цього вони мали тримати ємність під краном, з якого постійно текла вода і не втратити жодної краплини. Тільки так “чорні” могли скористатися водою для приготування страви.

Випробування стало останнім для Андія Хромова, який найгірше впорався із завданням та залишив МастерШеф 17.

Андрій менеджер з оптових продажів. Як розповідав сам чоловік, він готує завжди серцем і дуже радіє, коли всім смакують приготовані ним страви. На кулінарне шоу його відправили друзі, які знають як готує Андрій.

Окрім битви чорних фартухів у 4 випуску МастерШеф 17 також були конкурс під час якого, кожна команда мала приготувати страву з начинкою. Однак для того, щоб отримати продукти, один учасник від команди повинен був скуштувати страви, одна з яких була надто кисла, або надто гірка і при цьому приховати емоції.

Під час 3 випуску 20 аматорів працювала в командному форматі посеред столичного парку імені Тараса Шевченка. Вони мали частувати гостей своїми стравами та зібрати гроші для благодійного фонду.

Кожна команда повинна була приготувати чотири страви — три солодкі та одну солону. Пекарі зосередилися на випічці, а кондитери — на десертах. На приготування у учасників було 2,5 години, а на продаж — лише 1 годину. Також їм допомагали досвідчені капітани, яких запросили судді.

Під час конкурсу команда синіх зібрала 111 847 грн, а червоні — 158 620 грн, отримавши тим самим перемогу.

У другому конкурсі 3 випуску МастерШеф 17 аматорів перевіряли на знання кулінарної класики.

Результати останнього конкурсу оголосили на початку четвертого випуску МастерШеф 17.

Джерело : СТБ, СТБ

