Май для садоводов и огородников — период, когда работы вступают в самую активную фазу. В большинстве регионов уже идет массовый посев в открытый грунт, высаживают рассаду, одновременно работают в теплицах и ухаживают за фруктовым садом.

Именно в это время важно не действовать хаотично, ведь посевы, подкормки, обработки и формирование растений часто совпадают. Ориентиром в такой нагрузке становится лунный календарь, который помогает распределить работы по дням.

Чтобы правильно спланировать сезонные дела, стоит учитывать фазы Луны. Факты ICTV подготовили лунный посевной календарь на май 2026 года с благоприятными и неблагоприятными периодами.

Посевной календарь на май 2026 года – благоприятные дни для посадки

В мае есть несколько периодов, когда растения лучше приживаются и активно развиваются.

Благоприятными днями для посева, посадки и работы с растениями в мае 2026 года являются 2–7, 11, 12, 20, 21, 26–30 мая.

В эти дни целесообразно высевать овощные культуры, зелень, сидераты, высаживать рассаду теплолюбивых растений и закладывать новые грядки.

Что и когда сеять в мае 2026 года

Май — это уже полноценный месяц открытого грунта. В этот период сеют как холодостойкие культуры, так и большинство теплолюбивых.

В благоприятные дни можно планировать следующие посевы:

Огурцы, кабачки, тыква, бахчевые — 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 28–30 мая;

Фасоль, горох, нут, чечевица — 6, 7, 18, 26, 27 мая;

Кукуруза, подсолнечник — 21, 22, 26, 27 мая;

Морковь, свекла, редис, пастернак – 2, 6, 7, 11-14, 19, 20, 26-30 мая;

Лук, чеснок, порей – 2-7, 26-30 мая;

Салаты, шпинат, руккола, укроп, петрушка, кинза – 2-7, 11-14, 19, 20, 26-30 мая;

Пряные травы (базилик, розмарин) – 2-7, 19, 20, 26-30 мая;

Сидераты (горчица, фацелия, овес) – 3-5, 13, 14, 19, 20, 23-25 мая.

В этот период также активно высаживают рассаду томатов, перца, баклажанов и капусты, если почва уже достаточно прогрелась.

Посевной календарь на май 2026 года – неблагоприятные дни для посадки

В мае 2026 года есть и периоды, когда лучше отложить посев и пересадку. Неблагоприятными днями считаются 8-10, 15-17 и 31 мая.

В эти дни рекомендуется воздержаться от активных работ с растениями. Зато можно планировать посадки, готовить почву, ремонтировать опоры, проветривать теплицы или заниматься уходом за участком.

Источник: Зелена садиба

