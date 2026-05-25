Взрывы в Павлограде: РФ ударила по многоэтажке, бушует пожар
Взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели утром 25 мая во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Павлограде 25 мая: что известно
По словам Александра Ганжи, после взрывов в Павлограде сегодня возник пожар.
Известно, что в результате атаки подвергся разрушениям многоэтажный жилой дом.
Сейчас информация о пострадавших уточняется.
На месте работают экстренные службы.
Окончательные последствия взрывов в Павлограде 25 мая выясняют соответствующие специалисты.
Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска атаковали территорию Украины применив 262 беспилотники различных типов.
По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 246 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировали попадание 10 ударных беспилотников на девяти локациях. Еще в семи местах упали обломки сбитых дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 552-е сутки.
