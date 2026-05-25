Взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели утром 25 мая во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Павлограде 25 мая: что известно

По словам Александра Ганжи, после взрывов в Павлограде сегодня возник пожар.

Сейчас смотрят

Известно, что в результате атаки подвергся разрушениям многоэтажный жилой дом.

Сейчас информация о пострадавших уточняется.

На месте работают экстренные службы.

Окончательные последствия взрывов в Павлограде 25 мая выясняют соответствующие специалисты.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска атаковали территорию Украины применив 262 беспилотники различных типов.

По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 246 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировали попадание 10 ударных беспилотников на девяти локациях. Еще в семи местах упали обломки сбитых дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 552-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.