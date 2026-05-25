У червні 2026 року період зростального Місяця припаде на другу половину місяця. Він розпочнеться після молодика і триватиме до повні, поступово посилюючи енергію цього місячного циклу.

Фаза зростального Місяця традиційно пов’язана з оновленням, плануванням, першими кроками у нових справах і внутрішнім рухом уперед. Це час, коли варто уважніше ставитися до своїх рішень, емоцій і навантаження.

Коли буде зростальний Місяць у червні 2026 року

У червні 2026 року молодик настане 15 червня о 05:54.

Період зростального Місяця триватиме з 16 по 29 червня. Перша чверть Місяця настане 22 червня о 00:55.

Вже 30 червня о 02:57 відбудеться повня, тому 29 червня стане останнім повним днем зростальної фази.

Саме цей період вважають сприятливим для поступового старту нових справ, планування, навчання, внутрішніх змін і роботи над собою.

Зростальний Місяць у червні 2026 року – що можна і не можна робити

16 червня – день краще провести спокійно, без поспіху та різких рішень. Варто зосередитися на плануванні, домашньому комфорті, відпочинку й внутрішньому стані. Не бажано починати важливі справи, перевантажувати себе, вживати алкоголь чи вступати у суперечки.

17 червня – сприятливий день для перших кроків у нових справах. Добре займатися навчанням, творчістю, робочими питаннями, поїздками та домашніми справами. Водночас краще уникати сварок, роздратування і переїдання.

18 червня – день сильної енергії, яку важливо спрямувати у конструктивне русло. Можна займатися спортом, працювати над собою і відмовлятися від шкідливих звичок. Не варто ухвалювати фінансові рішення, ризикувати чи починати справи без підготовки.

19 червня – день вибору, уважності до слів і власних реакцій. Добре займатися навчанням, родинними справами, спокійним відпочинком і домашнім порядком. Краще не конфліктувати, не піддаватися спокусам і не перевтомлюватися.

20 червня – час для обережності з інформацією, людьми та власними бажаннями. День більше підходить для планування, творчих задумів і невеликих рутинних справ. Важливі старти краще відкласти, а у харчуванні варто уникати надмірностей.

21 червня – сприятливий день для спілкування, навчання, інтелектуальної роботи та духовних практик. Добре прислухатися до інтуїції, займатися дихальними вправами, творчістю і спокійними справами. Не варто перевантажувати себе дрібницями та вступати у непотрібні суперечки.

22 червня – день переходу між фазами, тому слова й емоції можуть мати особливу вагу. Варто бути обережними у спілкуванні, уникати грубості, брехні та різких висловлювань. День підходить для примирення, переговорів і домашніх справ без поспіху.

23 червня – сприятливий день для очищення, оновлення, поїздок і внутрішніх змін. Можна починати справи, працювати над собою, переосмислювати минулі помилки та шукати нові рішення. Водночас краще не зловживати алкоголем і не втягуватися у конфлікти.

24 червня – непростий день, коли можуть посилюватися тривожність, сумніви та емоційне напруження. Не варто починати нові справи, ухвалювати важливі рішення чи з’ясовувати стосунки. Краще зайнятися спокійною рутиною, прибиранням і самоаналізом.

25 червня – хороший день для родинних справ, довгострокових планів, бізнесу та примирення. Можна закладати основу для нових проєктів, зміцнювати стосунки і повертатися до важливих цілей. Не варто піддаватися різким емоціям і ухвалювати рішення під впливом настрою.

26 червня – один із найенергійніших днів періоду. Добре займатися активною роботою, спортом, поїздками, оздоровчими практиками та справами, які потребують витривалості. Пасивність цього дня небажана, але важливо не діяти імпульсивно.

27 червня – день любові, інтуїції та внутрішньої тиші. Краще зменшити навантаження, присвятити час роздумам, спокійному відпочинку, м’яким практикам і турботі про себе. Не варто починати важливі справи, зловживати алкоголем чи перевантажувати серце.

28 червня – день навчання, переосмислення і корекції попередніх планів. Нові справи краще не починати, натомість можна виправляти помилки, вносити зміни у поточну роботу та займатися самоаналізом. День також підходить для догляду за собою.

29 червня – вдалий день для активних дій, нових справ, творчості, навчання, бізнесу та фінансових питань. Це хороший час для рішень, які давно відкладалися. Водночас варто берегти очі, менше перевантажувати себе інформацією та не зловживати алкоголем.

Загалом період зростального Місяця у червні 2026 року сприятливий для поступового руху вперед, планування, навчання, внутрішнього оновлення і старту справ, до яких ви вже готові.

Найважливіше — не поспішати, зважати на власний стан і не ігнорувати дні, коли краще зробити паузу.

