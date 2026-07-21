Август — завершающий месяц лета, когда волосы особенно нуждаются в уходе после длительного пребывания на солнце, воздействия жары и морской воды. Именно в этот период многие планируют освежить прическу, подровнять кончики или сменить имидж перед началом осени.

Сторонники лунных календарей считают, что результат стрижки, окрашивания или других процедур может зависеть от фазы Луны. Поэтому перед записью к парикмахеру многие сверяются с астрологическими рекомендациями.

Лунный календарь стрижек на август 2026 года поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни для обновления прически, окрашивания и ухода за волосами.

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Когда лучше стричь волосы в августе 2026 года

В первой половине августа будет преобладать убывающая Луна, которую традиционно связывают с укреплением волос и сохранением формы стрижки.

После Новолуния наступит период растущей Луны, который многие считают лучшим временем для смены имиджа и процедур, способствующих более активному росту волос.

Именно середина месяца может стать самым удачным временем для новой прически, окрашивания или других бьюти-процедур.

Фазы Луны в августе 2026 года и их влияние на волосы

Убывающая Луна (1–10 августа) — период, который традиционно связывают с укреплением волос. Стрижки в это время могут дольше сохранять форму.

Последняя четверть (6 августа) — благоприятный день для ухода за волосами и легкого обновления прически.

Новолуние (12 августа) — день, когда рекомендуют отложить стрижку, окрашивание и другие кардинальные изменения.

Растущая Луна (12–21 августа) — лучший период для тех, кто хочет ускорить рост волос, сменить прическу или обновить цвет.

Первая четверть (20 августа) — хорошее время для стрижки и ухода за волосами.

Полнолуние (28 августа) — день, когда советуют воздержаться от смелых экспериментов с внешностью.

Убывающая Луна (28–31 августа) — подходит для поддерживающих процедур и стрижек, если нужно, чтобы волосы медленнее отрастали.

Лунный календарь стрижек на август 2026 года

Самыми благоприятными днями для стрижки и кардинальной смены имиджа в августе 2026 года считаются 7, 8, 12–14, 19–21 августа. Эти дни лучше всего подходят для оздоровления волос, смены прически, окрашивания и других салонных процедур.

Нейтральными считаются 1–5, 9–11, 22–24 и 28–31 августа. Эти дни подойдут для того, чтобы подровнять кончики или провести обычный уход без кардинальных изменений.

Неблагоприятными для стрижек и сложных процедур с волосами называют 6, 25–27 августа. В этот период рекомендуют отложить смену прически и агрессивные процедуры.

Уход за волосами в августе 2026 года по фазам Луны

В период убывающей Луны (1–10 и 28–31 августа) стоит уделить внимание укреплению волос. Полезными могут быть питательные и увлажняющие маски, уход за кожей головы и процедуры, направленные на восстановление волос после летнего солнца.

В день Новолуния — 12 августа — рекомендуют не планировать кардинальных изменений и дать волосам отдохнуть.

Во время растущей Луны (12–21 августа) можно планировать стрижки, окрашивание и смену прически. Именно этот период традиционно считают лучшим для тех, кто хочет ускорить рост волос.

В целом август считают месяцем бережного ухода за волосами. В конце лета рекомендуют реже пользоваться горячими инструментами для укладки, регулярно увлажнять волосы, аккуратно их расчесывать и защищать от солнечных лучей.

Стоит помнить, что лунный календарь носит рекомендательный характер. Научных доказательств прямого влияния фаз Луны на рост или состояние волос нет, поэтому при планировании процедур прежде всего стоит ориентироваться на собственные потребности и рекомендации специалистов.

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