Июль 2026 года начнется под убывающей Луной. Согласно календарю, первые дни второго месяца лета больше подходят для завершения старых дел, наведения порядка и подведения промежуточных итогов.

После новолуния 14 июля энергия постепенно будет возрастать, поэтому вторая половина месяца окажется более благоприятной для новых планов, активных действий и важных решений.

Факты ICTV подготовили лунный календарь на июль 2026 года, чтобы вы могли заранее определить благоприятные, нейтральные и опасные дни месяца.

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Фазы Луны в июле 2026 года

1-6 июля — убывающая Луна.

7 июля — последняя четверть.

8-13 июля — убывающая Луна.

14 июля — новолуние.

15-20 июля — растущая Луна.

21 июля — первая четверть.

22-28 июля — растущая Луна.

29 июля — полная Луна.

30-31 июля — убывающая Луна.

Лунный календарь на июль 2026 — благоприятные дни

Самыми благоприятными датами июля будут 4-6, 9, 10, 12, 15, 16, 24, 27, 28 числа.

4 июля — удачный день для завершения старых дел, наведения порядка, финансовых вопросов и практических решений. Также дата подходит для важных покупок и обсуждения рабочих вопросов.

5 июля — благоприятный день для поездок, встреч, финансовых дел, планирования и активных действий. Хорошо браться за задачи, которые требуют собранности и четкого понимания цели.

6 июля — хороший день для работы, покупок, договоренностей, завершения начатого и подготовки к новым этапам. Также дата подходит для путешествий и практических дел.

9 июля — благоприятный день для деловых встреч, собеседований, обучения, покупок и планирования. Хорошо заниматься делами, которые требуют внимательности и последовательности.

10 июля — удачный день для работы, финансовых решений, сделок, обучения и повседневных дел. Можно планировать дела, которые требуют концентрации и спокойного подхода.

12 июля — день подходит для общения, обучения, завершения дел, анализа результатов и подготовки к новому этапу. Хорошо наводить порядок в планах и документах.

15 июля — благоприятный день для постановки новых целей, начала постепенных изменений, финансовых дел и творческих замыслов. После новолуния энергия начинает возрастать, поэтому можно осторожно переходить к более активным действиям.

16 июля — удачный день для новых планов, обучения, работы, покупок, финансовых решений и постепенных изменений. Хорошо браться за дела, которые имеют долгосрочную перспективу.

24 июля — сильный день для работы, обучения, финансовых вопросов, новых договоренностей, важных решений и долгосрочных проектов.

27 июля — благоприятный день для финансов, путешествий, важных дел, помолвки, свадьбы и романтических решений. Хорошо планировать то, что имеет значение на будущее.

28 июля — удачный день для сделок, финансовых вопросов, важных покупок, романтических встреч, помолвки и свадьбы. Также дата подходит для завершения активных дел перед полнолунием.

Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на июль 2026 года

Для новых начинаний: 15-19, 21-28.

Для планирования бюджета, финансовых операций и смены работы: 4-7, 15, 16, 24-28.

Для поездок и путешествий: 5-7, 18-20, 25-27.

Для творчества и спорта: 15-25.

Для отдыха: 1, 11, 18, 25, 26, 29.

Для свиданий и признаний в любви: 18-20, 28, 29.

Для помолвки и свадьбы: 24, 27, 28.

Неблагоприятные дни в июле 2026 года

Опасными датами по лунному календарю будут 8, 14, 22, 23 и 30 июля.

Эти дни могут быть напряженными из-за смены лунных фаз, новолуния, полнолуния или общего снижения энергии. Лучше не планировать важные финансовые операции, резкие перемены, конфликтные разговоры и дела, которые требуют максимальной концентрации.

Особенно внимательными стоит быть 14 июля, в день новолуния. Эта дата считается наиболее энергетически нестабильной в июле, поэтому лучше не начинать масштабные проекты, не принимать поспешных решений и больше времени уделить отдыху.

В такие даты стоит сосредоточиться на текущих задачах, не перегружать себя и оставлять запас времени на непредвиденные обстоятельства. Рискованные шаги лучше перенести на более благоприятный период.

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