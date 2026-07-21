Серпень — завершальний місяць літа, коли волосся особливо потребує догляду після тривалого перебування на сонці, впливу спеки та морської води. Саме в цей період багато хто планує освіжити зачіску, підрівняти кінчики або змінити імідж перед початком осені.

Прихильники місячних календарів вважають, що результат стрижки, фарбування чи інших процедур може залежати від фази Місяця. Тому перед записом до перукаря багато хто звіряється з астрологічними рекомендаціями.

Місячний календар стрижок на серпень 2026 року допоможе визначити сприятливі та несприятливі дні для оновлення зачіски, фарбування та догляду за волоссям.

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Коли краще стригти волосся у серпні 2026 року

У першій половині серпня переважатиме спадний Місяць, який традиційно пов’язують зі зміцненням волосся та підтриманням форми стрижки.

Після Молодика настане період зростаючого Місяця, який багато хто вважає найкращим для зміни іміджу та процедур, що мають сприяти активнішому росту волосся.

Саме середина місяця може стати найвдалішим часом для нової зачіски, фарбування або інших б’юті-процедур.

Фази Місяця у серпні 2026 року та їхній вплив на волосся

Спадний Місяць (1–10 серпня) — період, який традиційно пов’язують зі зміцненням волосся. Стрижки у цей час можуть довше зберігати форму.

Остання чверть (6 серпня) — сприятливий день для догляду за волоссям та легкого оновлення зачіски.

Молодик (12 серпня) — день, коли рекомендують відкласти стрижку, фарбування та інші кардинальні зміни.

Зростальний Місяць (12–21 серпня) — найкращий період для тих, хто хоче прискорити ріст волосся, змінити зачіску або оновити колір.

Перша чверть (20 серпня) — хороший час для стрижки та догляду за волоссям.

Повня (28 серпня) — день, коли радять утриматися від сміливих експериментів із зовнішністю.

Спадний Місяць (28–31 серпня) — підходить для підтримувальних процедур і стрижок, якщо потрібно, щоб волосся повільніше відростало.

Місячний календар стрижок на серпень 2026 року

Найсприятливішими днями для стрижки та кардинальної зміни іміджу у серпні 2026 року вважаються 7, 8, 12–14, 19–21 числа. Ці дні найкраще підходять для оздоровлення волосся, зміни зачіски, фарбування та інших салонних процедур.

Нейтральними дати припадають на 1–5, 9–11, 22–24 та 28–31 серпня. Ці дні підійдуть для підрівнювання кінчиків або звичайного догляду без кардинальних змін.

Несприятливими для стрижок і складних процедур із волоссям називають 6, 25–27 серпня. У цей період рекомендують відкласти зміну зачіски та агресивні процедури.

Догляд за волоссям у серпні 2026 року за фазами Місяця

У період спадного Місяця (1–10 та 28–31 серпня) варто приділити увагу зміцненню волосся. Корисними можуть бути живильні й зволожувальні маски, догляд за шкірою голови та процедури, спрямовані на відновлення волосся після літнього сонця.

У день Молодика — 12 серпня — рекомендують не планувати кардинальних змін і дати волоссю відпочити.

Під час зростального Місяця (12–21 серпня) можна планувати стрижки, фарбування та зміну зачіски. Саме цей період традиційно вважають найкращим для тих, хто хоче прискорити ріст волосся.

Загалом серпень вважають місяцем дбайливого догляду за волоссям. Наприкінці літа рекомендують менше користуватися гарячими інструментами для укладання, регулярно зволожувати волосся, м’яко його розчісувати та захищати від сонячних променів.

Варто пам’ятати, що місячний календар має рекомендаційний характер. Наукових доказів прямого впливу фаз Місяця на ріст або стан волосся немає, тому під час планування процедур насамперед варто орієнтуватися на власні потреби та рекомендації фахівців.

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