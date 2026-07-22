Кенсінгтонський палац оприлюднив новий портрет принца Джорджа з нагоди його 13-річчя, яке він відзначив 22 липня. Уже у вересні син принца Вільяма та Кейт Міддлтон розпочне навчання в Ітонському коледжі.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися новим портретом принца Джорджа

Як повідомляє HELLO!, автором світлини став фотограф королівської родини Метт Портеус. Раніше цього року він також зробив офіційні портрети принцеси Шарлотти та принца Луї.

Фото зняли на сходах Кенсінгтонського палацу після параду Trooping the Colour, присвяченого офіційному дню народження короля Чарльза III.

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На знімку Джордж позує у темно-синьому костюмі та білій сорочці, однак без краватки, в якій він був під час урочистостей. Шанувальники королівської родини звернули увагу на його схожість із батьком, принцом Вільямом.

— З 13-м днем народження, Джордже! — йдеться у дописі палацу.

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Королівська родина також подякувала за привітання та опублікувала відео з іменинником. У ролику принц стрибає по скелях, проводить час із молодшим братом і грається із собакою.

Thank you for all the birthday wishes for George today! pic.twitter.com/sonq5nQFfS — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 22, 2026

Нині Джордж перебуває на літніх канікулах після завершення навчання у школі Ламбрук у Беркширі. Восени він залишить батьківський дім і переїде до Ітонського коледжу, де здобуватиме середню освіту.

Про вибір навчального закладу стало відомо у червні. До Ітона приймають хлопців із 13 років, а річна вартість навчання становить близько 63 тис. фунтів стерлінгів.

Свого часу коледж закінчили батько Джорджа принц Вільям, його дядько принц Гаррі та брат принцеси Діани граф Спенсер. Заснований у XV столітті Ітон також є альма-матер для 20 британських прем’єр-міністрів, серед яких Девід Кемерон і Борис Джонсон.

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