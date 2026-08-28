Є речі, які задають настрій, заряджають енергією, надихають на нові досягнення та дарують комфорт нового рівня. Такі позиції легко стають незамінними фаворитами, як під час активності, так і в повсякденному житті.

Шукаєте для себе обновку, яка подарує найкращий досвід носіння та допоможе досягати нових звершень? Тоді Adidas представляє свої брендові лінійки, котрі поєднують якість, витривалість та стильний дизайн!

Коли стартувала легенда

Adidas розпочав свій шлях у 1949 році, коли Аді Дасслер створив компанію, яка згодом стала символом інновацій та унікального бачення спортивної продукції. Сьогодні бренд відомий у різних куточках світу та залишається незмінним лідером для мільйонів людей.

Зараз дивляться

Торгова марка має особливість – вона чітко розуміє потреби своєї аудиторії та знаходить ідеальні рішення на будь-який запит. Саме тому вона стала фаворитом багатьох, а тепер готова підкорити ваше серце.

Важливі етапи створення

Виробництво фірми виокремлюється ретельністю та надійністю, адже компанія приділяє особливу увагу найменшим деталям.

Бажаєте ознайомитися з головними аспектами ближче?

Завжди контролюється підбір матеріалів, щоб вони відповідали найвищим стандартам. Завдяки цьому вироби витримують навіть інтенсивне носіння, надовго зберігаючи початковий вигляд, забезпечують відмінну вентиляцію та приємно торкаються шкіри.

Застосовується велика кількість сучасних технологій, які роблять продукцію ще функціональнішою – починаючи амортизацією Dreamstrike+, Lightstrike Pro чи Boost, завершуючи системами відведення вологи Aeroready або теплоізоляцією Climawarm.

Ретельно розробляються крої моделей, конструкції та дрібні елементи, у тому числі застібки, регульовані шнурки, ручки на сумках, кишені та підошви.

Adidas знає, що кожна деталь відіграє свою важливу роль, тому завжди викладається на максимум.

Що представлено в асортименті

У каталозі на вас чекають сотні різноманітних моделей для різних видів активності – бігу, футболу, баскетболу, хайкінгу та трейлранінгу, пілатесу, йоги, плавання та просто лайфстайлу.

Занурюйтесь у цей простір і поспішайте обрати власного фаворита!

А що потрапить у кошик цього разу?

Футболки, майки чи спорт-топи.

Світшоти, худі та лонгсліви.

Шорти, легінси, штани, велосипедки або спідниці.

Куртки, вітровки, жилети та пуховики.

Кросівки, кеди, чоботи чи слайдери.

Головні убори, рюкзаки, сумки, шкарпетки.

Ще більше позицій можна побачити на сайті! Оновіть свій арсенал та покажіть світові власний погляд на сучасний спортстайл. З Adidas це легко!

А замовити оригінальні товари можна вже сьогодні в онлайн-магазині за лічені хвилини. Поспішайте оформити замовлення!

Фото: Adidas

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