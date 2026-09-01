Магнитные бури в сентябре 2026: календарь опасных дат и как уберечься
Сентябрь — это период, когда организм перестраивается на новый сезонный ритм, поэтому изменение космической погоды может ощущаться особенно остро.
Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце и выбросов солнечной плазмы.
В дни повышенной солнечной активности метеочувствительные люди, пожилые и имеющие хронические заболевания могут испытывать головную боль, головокружение, колебания артериального давления, бессонницу или общую слабость.
По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, затяжных и мощных геоштормов в сентябре 2026 года не ожидается.
Впрочем, специалисты предостерегают о возможности кратковременных солнечных вспышек и локальных геомагнитных возмущений.
Когда возможны магнитные бури в сентябре 2026 года и как они могут влиять на самочувствие — рассказываем дальше.
Магнитные бури в сентябре 2026 года
Специалисты отмечают, что сентябрь не будет пугать слишком мощными геоштормами, однако несколько периодов повышенной активности Солнца все же ожидается:
- 1-3 сентября — ожидается абсолютный геомагнитный штиль. Благоприятный период для адаптации к началу осени.
- 4–5 сентября — первые слабые геомагнитные колебания. Возможны легкое недомогание и усталость.
- 10-12 сентября — период повышения солнечной активности. Предел умеренной бури, которая может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
- 25-28 сентября — затяжная волна слабых геомагнитных возмущений в конце месяца.
Обратите внимание: долгосрочные астрофизические прогнозы ориентировочные. Поскольку Солнце ведет себя динамично, геомагнитная ситуация может изменяться.
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
Чтобы минимизировать негативное влияние солнечной активности на сосуды и нервную систему, следует придерживаться простых рекомендаций:
- откажитесь от слишком жирной, острой и соленой пищи. Предпочтите легкие блюда, овощи и фрукты;
- пейте больше чистой воды, травяного или зеленого чая. Сократите потребление кофе, энергетиков и алкоголя;
- старайтесь ложиться до 23:00 и спите не менее 7–8 часов;
- ежедневно совершайте легкие прогулки, однако избегайте длительного пребывания под прямым солнцем;
- не перегружайте себя чрезмерными физическими и эмоциональными нагрузками;
- людям с гипертонией или сердечно-сосудистыми болезнями следует контролировать давление и иметь при себе необходимые лекарства.
В случае резкого ухудшения здоровья или появления тревожных симптомов во время солнечных вспышек не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь за помощью.