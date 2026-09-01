Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей России. Успешно поражены места запуска беспилотников, узел связи, командно-наблюдательный пункт и склады российских войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение места запуска БпЛА и командного пункта РФ

По информации Генштаба, украинские защитники атаковали российские цели в течение 31 августа и в ночь на 1 сентября.

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В частности, в Донецке и Гвардейском в Крыму поражены места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников.

В Генштабе рассказали, что в Мирном во временно оккупированном Крыму под удары попал российский узел связи.

Кроме этого, в Пологах Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт российской армии.

Как отметили в Генштабе, в Верхнекаменке Луганской области под атаку попал район сосредоточения военной техники России.

В то же время на территории РФ поражен состав горюче-смазочных материалов в Борисовке Белгородской области. Степень нанесенного ущерба уточняется.

В Генштабе добавили, что удалось подтвердить поражение пусковой установки и места хранения беспилотников в районе Цимбуловой Орловской области РФ в результате атаки 30 августа.

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