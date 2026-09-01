Силы обороны поразили места запуска дронов, узел связи и склады РФ
- Силы обороны Украины в течение суток нанесли успешные удары по военным объектам РФ в Крыму, Донецкой, Запорожской, Луганской областях и на территории России.
- По данным Генштаба ВСУ, поражены места запуска беспилотников, узел связи, командно-наблюдательный пункт, склад топлива и скопления техники РФ.
Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей России. Успешно поражены места запуска беспилотников, узел связи, командно-наблюдательный пункт и склады российских войск.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение места запуска БпЛА и командного пункта РФ
По информации Генштаба, украинские защитники атаковали российские цели в течение 31 августа и в ночь на 1 сентября.
В частности, в Донецке и Гвардейском в Крыму поражены места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников.
В Генштабе рассказали, что в Мирном во временно оккупированном Крыму под удары попал российский узел связи.
Кроме этого, в Пологах Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт российской армии.
Как отметили в Генштабе, в Верхнекаменке Луганской области под атаку попал район сосредоточения военной техники России.
В то же время на территории РФ поражен состав горюче-смазочных материалов в Борисовке Белгородской области. Степень нанесенного ущерба уточняется.
В Генштабе добавили, что удалось подтвердить поражение пусковой установки и места хранения беспилотников в районе Цимбуловой Орловской области РФ в результате атаки 30 августа.