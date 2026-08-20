Начало осени — идеальное время для обновления прически и восстановления прядей после горячего летнего солнца. Однако астрологи отмечают: чтобы новая стрижка не только подчеркнула вашу красоту, но и принесла положительную энергию, подстригать кончики или менять стиль стоит с учетом лунного календаря.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2026 поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни для обновления прически, окраски и ухода за волосами.

Когда лучше стричь волосы в сентябре 2026 года

Если ваша главная цель — быстро отрастить длину, добавить прическе густоты и здорового блеска, лучшим выбором станет возрастающая Луна.

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В то же время период нисходящей Луны идеально подойдет тем, кто стремится как можно дольше сохранить четкую форму новой стрижки.

Двумя самыми критическими точками лунного цикла остаются Новолуние и Полнолуние. В день Новолуния энергетический ресурс нашего тела находится на минимуме, поэтому любые манипуляции с волосами могут привести к его выпадению или ослаблению.

Полнолуние, наоборот, приносит мощный энергетический всплеск, из-за которого любые эксперименты с внешностью становятся непредсказуемыми. В это время лучше отложить кардинальные изменения имиджа и ограничиться легким уходом.

Фазы Луны в сентябре 2026 года и их влияние на волосы

Прежде чем планировать визит к стилисту, обратите внимание на движение ночного светила. Именно фаза Луны определяет, что произойдет с вашей прической после срезки длины.

Новолуние (11 сентября) — самое неблагоприятное время для любых стрижек — энергия организма на минимуме, а волосы после процедуры могут существенно ослабеть.

Убывающая Луна (с 1 по 10 сентября) — идеальный период для тех, кто хочет сохранить форму стрижки надолго. Волосы после срезки будут расти медленнее, но корни окрепнут.

Растущая Луна (с 12 по 25 сентября) — лучшее время для тех, кто мечтает быстро отрастить длинные, густые и здоровые волосы.

Полнолуние (26 сентября) — день максимального энергетического всплеска, когда не рекомендуется делать кардинальные изменения во внешности — результат может оказаться непредсказуемым.

Убывающая Луна (с 27 по 30 сентября) — период для укрепления волосяных луковиц и избавления от секущихся кончиков.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2026 года

Самыми благоприятными днями для стрижки и кардинального изменения имиджа в сентябре 2026 года будут 2-4, 8,9, 15-22, 24, 25, 30 числа. Эти дни отлично подходят для кардинального изменения имиджа, оздоровительных процедур и экспериментов по окраске.

Нейтральными датами этого месяца будут 1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 23, 29 сентября. Эти числа подходят для базового ухода или срочного обновления прически без кардинальных изменений.

Самыми неблагоприятными днями в сентябре 2026 будут 6, 11, 26-28 числа. В эти даты поход к парикмахеру лучше не планировать. Лучше ограничиться домашним уходом за волосами.

Отметим, что советам лунного календаря следует следовать как ориентиру, ведь официальная наука не подтверждает влияние фаз Луны на рост волос. Главные ориентиры при выборе даты визита в салон — ваши потребности и рекомендации квалифицированного мастера.

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