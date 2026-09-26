Растущая Луна в октябре 2026: точные даты, что можно и нельзя делать
В октябре 2026 года фаза растущей Луны придется на середину и вторую половину месяца.
Этот период считается временем постепенного накопления ресурсов, восстановления энергии и активных действий.
Именно при росте ночного светила рекомендуют основывать важные проекты, ставить новые цели и принимать ответственные решения.
Какие дни фазы растущей Луны в октябре 2026 года будут самыми благоприятными и чего не стоит делать в это время — читайте на Фактах ICTV.
Когда будет возрастающая Луна в октябре 2026 года
- 10 октября — Новолуние;
- 11-25 октября — фаза растущей Луны;
- 18 октября — первая четверть Луны;
- 26 октября — Полнолуние (25 октября — последний день роста).
Астрологи подчеркивают, что эти две недели являются идеальным периодом обучения, масштабирования бизнеса, внутренней трансформации и шагов, требующих взвешенности и спокойствия.
Растущая Луна в октябре 2026 года — что можно и нельзя делать
11 октября – оптимальный день для мягкого входа в новый лунный цикл, создания карт желаний, формулировки задач и ментального заземления.
12 октября – удачное время для первых реальных действий в учебе или бизнесе. Вы будете решать финансовые вопросы легко, если сохраните эмоциональное равновесие.
13 октября – идеальный момент для избавления от вредных привычек, интенсивных тренировок и ликвидации устаревших долговых обязательств.
14 октября – астрологи советуют посвятить сутки дому, общению с родными или монотонной работе, которая восстанавливает внутренний ресурс.
15 октября – благоприятный для проверки документации и фильтрации контактов. С масштабными сделками лучше подождать из-за эмоциональной нестабильности суток.
16 октября — прекрасный день для переговоров, подписания договоров, обучения и поиска компромиссов. Интуиция будет работать максимум.
17 октября – день накопления сил перед трансформационным скачком. Завершайте текущие задачи и избегайте сомнительных компаний.
18 октября — энергетически мощный день для старта масштабных проектов, длительных путешествий и исправления прошлых огрехов. Алкоголь и конфликты под строгим запретом.
19 октября — контролируйте каждое слово, ведь риск недоразумений повышен. Лучше всего заняться рутинным финишированием задач.
20 октября – день может принести безосновательную тревожность. Займитесь монотонным делом или медитативными практиками, минимизировав контакты.
21 октября — благоприятное время для стратегического планирования, укрепления брачных связей и примирения с теми, с кем находились в ссоре.
22 октября – один из сильнейших дней октября. Физическая активность, спорт, командировки и активные продажи принесут максимальный результат.
23 октября – сокращайте физические нагрузки, перейдите на легкую пищу и избегайте эмоциональных провокаций.
24 октября – день для коррекции курсов и стратегий. Не стоит начинать новое – лучше усовершенствуйте то, что уже работает.
25 октября — удачное время для денежных транзакций и творческих презентаций. Избегайте переутомления.