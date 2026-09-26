У жовтні 2026 року фаза зростального Місяця припаде на середину та другу половину місяця.

Цей період вважають часом поступового накопичення ресурсів, відновлення енергії та активних дій.

Саме під час зростання нічного світила рекомендують започатковувати важливі проєкти, ставити нові цілі та ухвалювати відповідальні рішення.

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Які дні фази зростального Місяця у жовтні 2026 року будуть найсприятливішими та чого не варто робити в цей час — читайте на Фактах ICTV.

Коли буде зростальний Місяць у жовтні 2026 року

10 жовтня — Молодик;

11–25 жовтня — фаза зростального Місяця;

18 жовтня — перша чверть Місяця;

26 жовтня — Повня (25 жовтня — останній день зростання).

Астрологи наголошують, що ці два тижні є ідеальним періодом для навчання, масштабування бізнесу, внутрішньої трансформації та кроків, що потребують виваженості та спокою.

Зростальний Місяць у жовтні 2026 року — що можна і не можна робити

11 жовтня — оптимальний день для м’якого входу в новий місячний цикл, створення карт бажань, формулювання завдань та ментального заземлення.

12 жовтня — вдалий час для перших реальних дій у навчанні чи бізнесі. Ви розв’язуватимете фінансові питання легко, якщо збережете емоційну рівновагу.

13 жовтня — ідеальний момент для позбавлення від шкідливих звичок, інтенсивних тренувань і ліквідації застарілих боргових зобов’язань.

14 жовтня — астрологи радять присвятити добу домівці, спілкуванню з рідними або монотонній роботі, яка відновлює внутрішній ресурс.

15 жовтня — сприятливий для перевірки документації та фільтрації контактів. З масштабними угодами краще зачекати через емоційну нестабільність доби.

16 жовтня — чудова доба для переговорів, підписання договорів, навчання й пошуку компромісів. Інтуїція працюватиме на максимум.

17 жовтня — день накопичення сил перед трансформаційним стрибком. Завершуйте поточні завдання та уникайте сумнівних компаній.

18 жовтня — енергетично потужна доба для старту масштабних проєктів, тривалих подорожей та виправлення минулих огріхів. Алкоголь і конфлікти під суворою забороною.

19 жовтня — контролюйте кожне мовлене слово, адже ризик непорозумінь підвищений. Найкраще зайнятися рутинним фінішуванням завдань.

20 жовтня — доба може принести безпідставну тривожність. Займіться монотонною справою або медитативними практиками, мінімізувавши контакти.

21 жовтня — сприятлива доба для стратегічного планування, зміцнення шлюбних зв’язків та примирення з тими, з ким перебували у сварці.

22 жовтня — один із найсильніших днів жовтня. Фізична активність, спорт, відрядження та активні продажі принесуть максимальний результат.

23 жовтня — скорочуйте фізичні навантаження, перейдіть на легку їжу та уникайте емоційних провокацій.

24 жовтня — день для корекції курсів і стратегій. Не варто починати нове — краще вдоскональте те, що вже працює.

25 жовтня — вдалий час для грошових транзакцій та творчих презентацій. Уникайте перевтоми.

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