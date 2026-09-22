Когда будет полная Луна в октябре 2026: дата, что можно и нельзя делать
Конец октября 2026 года принесет астрономическое явление, которое традиционно сказывается на самочувствии многих людей — полнолуние. В это время даже те, кто обычно демонстрирует железную выдержку, могут ощутить внезапный всплеск тревожности или раздражения.
Эксперты отмечают, что лунные фазы нередко резонируют с нашими внутренними биоритмами, обостряя чувство усталости или, напротив, вызывая чрезмерную гиперактивность.
Когда будет полная Луна в октябре 2026
В октябре 2026 года полнолуние наступит 26 октября в 06:12 по киевскому времени.
В этот период все скрытые проблемы или недоработки становятся максимально очевидными. Любые недосказанности в отношениях, завалах на работе или бытовые проблемы выходят на первый план.
В день полнолуния советуют воздержаться от важных начинаний и сосредоточиться на завершении текущих дел.
Влияние полной Луны на деятельность человека
Фаза полной Луны традиционно ассоциируется с повышенной нервной возбудимостью и расшатанным эмоциональным фоном. В этот период люди становятся более уязвимыми к внешним раздражителям, поэтому риск принять импульсивное решение или спровоцировать конфликт существенно возрастает.
На уровне организма полнолуние чаще всего сказывается на качестве отдыха. Среди наиболее распространенных симптомов:
- трудности с засыпанием и чувствительный, неглубокий сон;
- безосновательная тревожность или внутреннее беспокойство;
- внезапные колебания настроения.
Что нельзя делать в полнолуние — народные приметы
В полную Луну следует быть осторожными по поводу собственных действий.
Не рекомендуется:
- начинать важные проекты;
- выяснять отношения;
- злословить;
- стричь волосы;
- одалживать деньги.
Что можно делать в полную Луну — народные верования
Полнолуние – это пик энергии, когда многие люди испытывают повышенную эмоциональность. В это время полезно направить силы в спокойное русло.
В полнолуние народные приметы советуют:
- заниматься творчеством;
- ухаживать за растениями;
- убирать;
- завершать старые дела;
- отпускать обиды.