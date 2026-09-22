Конец октября 2026 года принесет астрономическое явление, которое традиционно сказывается на самочувствии многих людей — полнолуние. В это время даже те, кто обычно демонстрирует железную выдержку, могут ощутить внезапный всплеск тревожности или раздражения.

Эксперты отмечают, что лунные фазы нередко резонируют с нашими внутренними биоритмами, обостряя чувство усталости или, напротив, вызывая чрезмерную гиперактивность.

Когда будет полная Луна в октябре 2026

В октябре 2026 года полнолуние наступит 26 октября в 06:12 по киевскому времени.

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В этот период все скрытые проблемы или недоработки становятся максимально очевидными. Любые недосказанности в отношениях, завалах на работе или бытовые проблемы выходят на первый план.

В день полнолуния советуют воздержаться от важных начинаний и сосредоточиться на завершении текущих дел.

Влияние полной Луны на деятельность человека

Фаза полной Луны традиционно ассоциируется с повышенной нервной возбудимостью и расшатанным эмоциональным фоном. В этот период люди становятся более уязвимыми к внешним раздражителям, поэтому риск принять импульсивное решение или спровоцировать конфликт существенно возрастает.

На уровне организма полнолуние чаще всего сказывается на качестве отдыха. Среди наиболее распространенных симптомов:

трудности с засыпанием и чувствительный, неглубокий сон;

безосновательная тревожность или внутреннее беспокойство;

внезапные колебания настроения.

Что нельзя делать в полнолуние — народные приметы

В полную Луну следует быть осторожными по поводу собственных действий.

Не рекомендуется:

начинать важные проекты;

выяснять отношения;

злословить;

стричь волосы;

одалживать деньги.

Что можно делать в полную Луну — народные верования

Полнолуние – это пик энергии, когда многие люди испытывают повышенную эмоциональность. В это время полезно направить силы в спокойное русло.

В полнолуние народные приметы советуют:

заниматься творчеством;

ухаживать за растениями;

убирать;

завершать старые дела;

отпускать обиды.

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