Ноябрь 2026 года принесет нам фазу растущей Луны, которая традиционно считается мощным катализатором для любых начинаний.

Если вы долго откладывали важное решение или ждали удачный момент для старта – этот период создан именно для вас.

На какие даты в ноябре 2026 года придутся наиболее энергетически сильные дни, а какие шаги лучше поставить на паузу — рассказываем в материале Фактов ICTV.

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Когда будет растущая Луна в ноябре 2026 года

Убывающая Луна: 1–8 ноября.

Новолуние: 9 ноября.

Растущая Луна: 10–23 ноября.

Полнолуние: 24 ноября.

В это время гораздо легче воплощать смелые замыслы, браться за новые обязанности и строить планы.

Растущая Луна в ноябре 2026 года — что можно и нельзя делать

10 ноября — можно составлять планы на месяц, проводить легкие тренировки, наводить порядок в рабочих документах, покупать полезные мелочи для дома. Не стоит выяснять отношения с руководством.

11 ноября – удачное время для проведения деловых переговоров и новых знакомств. Не рекомендуется верить слухам и делать необдуманные эмоциональные покупки.

12 ноября – этот день подходит для работы в команде, решения финансовых вопросов, стрижки для ускорения роста волос.

13 ноября – благоприятный день для творческой деятельности, романтических свиданий и посещений культурных мероприятий.

14 ноября – идеальный день для домашнего уюта, общения с семьей и планирования семейного бюджета. Однако не стоит вовлекаться в чужие конфликты.

15 ноября – посвятите этот день активному отдыху на свежем воздухе или спорту. Не рекомендуется проводить день в полной пассивности или подвергаться апатии.

16 ноября – благоприятный день для смены имиджа. Однако сегодня не стоит проявлять упрямство в переговорах и пренебрегать советами коллег.

17 ноября – день подходит для укрепления бизнес-связей, проведения презентаций или публичных выступлений.

18 ноября – можно инвестировать в недвижимость или авто, решать имущественные вопросы.

19 ноября – период для обсуждения совместных планов с партнерами. Не стоит конфликтовать с близкими и проявлять зависть.

20 ноября – время для работы с социумом, благотворительности, романтических предложений. Однако не рекомендуется совершать рискованные финансовые махинации или авантюры.

21 ноября – удачный день для спокойного отдыха, накопления внутренних сил, восстановления ресурсов. Не перегружайте организм тяжелыми физическими упражнениями или алкоголем.

22 ноября — период подготовки к завершению месячного цикла, анализа проделанной работы, фиксации достигнутых результатов и духовного развития.

23 ноября – день аккумуляции сил перед Полнолунием и завершения текущих операционных задач.

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