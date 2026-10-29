Растущая Луна в ноябре 2026: лучшие даты для перемен и чего лучше избегать
Ноябрь 2026 года принесет нам фазу растущей Луны, которая традиционно считается мощным катализатором для любых начинаний.
Если вы долго откладывали важное решение или ждали удачный момент для старта – этот период создан именно для вас.
На какие даты в ноябре 2026 года придутся наиболее энергетически сильные дни, а какие шаги лучше поставить на паузу — рассказываем в материале Фактов ICTV.
Когда будет растущая Луна в ноябре 2026 года
- Убывающая Луна: 1–8 ноября.
- Новолуние: 9 ноября.
- Растущая Луна: 10–23 ноября.
- Полнолуние: 24 ноября.
В это время гораздо легче воплощать смелые замыслы, браться за новые обязанности и строить планы.
Растущая Луна в ноябре 2026 года — что можно и нельзя делать
10 ноября — можно составлять планы на месяц, проводить легкие тренировки, наводить порядок в рабочих документах, покупать полезные мелочи для дома. Не стоит выяснять отношения с руководством.
11 ноября – удачное время для проведения деловых переговоров и новых знакомств. Не рекомендуется верить слухам и делать необдуманные эмоциональные покупки.
12 ноября – этот день подходит для работы в команде, решения финансовых вопросов, стрижки для ускорения роста волос.
13 ноября – благоприятный день для творческой деятельности, романтических свиданий и посещений культурных мероприятий.
14 ноября – идеальный день для домашнего уюта, общения с семьей и планирования семейного бюджета. Однако не стоит вовлекаться в чужие конфликты.
15 ноября – посвятите этот день активному отдыху на свежем воздухе или спорту. Не рекомендуется проводить день в полной пассивности или подвергаться апатии.
16 ноября – благоприятный день для смены имиджа. Однако сегодня не стоит проявлять упрямство в переговорах и пренебрегать советами коллег.
17 ноября – день подходит для укрепления бизнес-связей, проведения презентаций или публичных выступлений.
18 ноября – можно инвестировать в недвижимость или авто, решать имущественные вопросы.
19 ноября – период для обсуждения совместных планов с партнерами. Не стоит конфликтовать с близкими и проявлять зависть.
20 ноября – время для работы с социумом, благотворительности, романтических предложений. Однако не рекомендуется совершать рискованные финансовые махинации или авантюры.
21 ноября – удачный день для спокойного отдыха, накопления внутренних сил, восстановления ресурсов. Не перегружайте организм тяжелыми физическими упражнениями или алкоголем.
22 ноября — период подготовки к завершению месячного цикла, анализа проделанной работы, фиксации достигнутых результатов и духовного развития.
23 ноября – день аккумуляции сил перед Полнолунием и завершения текущих операционных задач.