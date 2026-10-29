Листопад 2026 року принесе нам фазу зростального Місяця, яка традиційно вважається потужним каталізатором для будь-яких починань.

Якщо ви довго відкладали важливе рішення або чекали на вдалий момент для старту — цей період створений саме для вас.

На які саме дати у листопаді 2026 року припадуть найбільш енергетично сильні дні, а які кроки краще поставити на паузу — розповідаємо у матеріалі Фактів ICTV.

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Коли буде зростальний Місяць у листопаді 2026 року

Спадний Місяць: 1–8 листопада.

Молодик: 9 листопада.

Зростальний Місяць: 10–23 листопада.

Повня: 24 листопада.

У цей час значно легше втілювати сміливі задуми, братися за нові обов’язки та будувати плани.

Зростальний Місяць у листопаді 2026 року — що можна і не можна робити

10 листопада — можна складати плани на місяць, проводити легкі тренування, наводити лад у робочих документах, купувати корисні дрібниці для дому. Не варто з’ясовувати стосунки з керівництвом.

11 листопада — вдалий час для проведення ділових переговорів й нових знайомств. Не рекомендується вірити чуткам й робити необдумані емоційні покупки.

12 листопада — цей день підходить для роботи у команді, розв’язання фінансових питань, стрижки для прискорення росту волосся.

13 листопада — сприятливий день для творчої діяльності, романтичних побачень і відвідувань культурних заходів.

14 листопада — ідеальний день для домашнього затишку, спілкування з родиною й планування сімейного бюджету. Однак не варто втягуватися у чужі конфлікти.

15 листопада — присвятіть цей день активному відпочинку на свіжому повітрі чи спорту. Не рекомендується проводити день у повній пасивності чи піддаватися апатії.

16 листопада — сприятливий день для зміни іміджу. Однак сьогодні не варто проявляти упертість у переговорах та нехтувати порадами колег.

17 листопада — день підходить для зміцнення бізнес-зв’язків, проведення презентацій чи публічних виступів.

18 листопада — можна інвестувати в нерухомість чи авто, розв’язувати майнові питання.

19 листопада — період для обговорення спільних планів із партнерами. Не варто конфліктувати з близькими та проявляти заздрість.

20 листопада — час для роботи із соціумом, благодійності, романтичних пропозицій. Однак не рекомендується здійснювати ризиковані фінансові махінації або авантюри.

21 листопада — вдалий день для спокійного відпочинку, накопичення внутрішніх сил, відновлення ресурсів. Не перевантажуйте організм важкими фізичними вправами чи алкоголем.

22 листопада — період підготовки до завершення місячного циклу, аналізу проробленої роботи, фіксації досягнутих результатів та духовного розвитку.

23 листопада – день акумуляції сил перед Повнею й завершення поточних операційних задач.

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