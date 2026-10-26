Конец ноября принесет с собой полную Луну — период, нередко сказывающийся на эмоциональном состоянии.

Колебания лунных фаз могут нарушать привычный ритм жизни, вызывая тревожность, эмоциональные перепады или резкий упадок сил.

Когда будет полная Луна в ноябре 2026

Полнолуние в ноябре 2026 года наступит ⁠24 ноября в 16:53 по киевскому времени.

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В этот период все скрытое выходит на поверхность.

Неразрешенные конфликты в отношениях, накопившиеся рабочие долги или бытовые проблемы проявляются с особой силой.

Влияние полной Луны на деятельность человека

Полнолуние — это время повышенной эмоциональной нестабильности и чувствительности к раздражителям. В этот период гораздо легче поддаться импульсу или втянуться в спор.

Воздействие лунной фазы на организм обычно проявляется через:

  • проблемы с засыпанием и чувствительный сон;
  • фоновую тревожность и внутреннее напряжение;
  • эмоциональные цепи и эмоциональные качели.

Что нельзя делать в полнолуние — народные приметы

Астрологи и специалисты советуют в дни Полнолуния действовать максимально взвешенно. В этот период лучше воздержаться от:

  • старта масштабных инициатив или новых проектов;
  • острых разговоров и выяснения отношений;
  • ссор, грубостей и злословия;
  • визитов в парикмахерские для стрижки;
  • финансовых операций, в том числе займа денег.

Что можно делать в полную Луну — народные верования

Куда девать энергию Полнолуния? Рекомендуется направить ее на очистку и создание чего-нибудь нового:

  • займитесь творческим самовыражением;
  • пересадите комнатные цветы или присмотрите за ними;
  • сделайте ревизию и генеральную уборку;
  • закройте все открытые гештальты и старые задачи;
  • избавьтесь от обид и освободите пространство для нового.
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