Когда будет полная Луна в ноябре 2026: точная дата и что нельзя делать
Конец ноября принесет с собой полную Луну — период, нередко сказывающийся на эмоциональном состоянии.
Колебания лунных фаз могут нарушать привычный ритм жизни, вызывая тревожность, эмоциональные перепады или резкий упадок сил.
Когда будет полная Луна в ноябре 2026
Полнолуние в ноябре 2026 года наступит 24 ноября в 16:53 по киевскому времени.
В этот период все скрытое выходит на поверхность.
Неразрешенные конфликты в отношениях, накопившиеся рабочие долги или бытовые проблемы проявляются с особой силой.
Влияние полной Луны на деятельность человека
Полнолуние — это время повышенной эмоциональной нестабильности и чувствительности к раздражителям. В этот период гораздо легче поддаться импульсу или втянуться в спор.
Воздействие лунной фазы на организм обычно проявляется через:
- проблемы с засыпанием и чувствительный сон;
- фоновую тревожность и внутреннее напряжение;
- эмоциональные цепи и эмоциональные качели.
Что нельзя делать в полнолуние — народные приметы
Астрологи и специалисты советуют в дни Полнолуния действовать максимально взвешенно. В этот период лучше воздержаться от:
- старта масштабных инициатив или новых проектов;
- острых разговоров и выяснения отношений;
- ссор, грубостей и злословия;
- визитов в парикмахерские для стрижки;
- финансовых операций, в том числе займа денег.
Что можно делать в полную Луну — народные верования
Куда девать энергию Полнолуния? Рекомендуется направить ее на очистку и создание чего-нибудь нового:
- займитесь творческим самовыражением;
- пересадите комнатные цветы или присмотрите за ними;
- сделайте ревизию и генеральную уборку;
- закройте все открытые гештальты и старые задачи;
- избавьтесь от обид и освободите пространство для нового.