Конец ноября принесет с собой полную Луну — период, нередко сказывающийся на эмоциональном состоянии.

Колебания лунных фаз могут нарушать привычный ритм жизни, вызывая тревожность, эмоциональные перепады или резкий упадок сил.

Когда будет полная Луна в ноябре 2026

Полнолуние в ноябре 2026 года наступит ⁠24 ноября в 16:53 по киевскому времени.

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В этот период все скрытое выходит на поверхность.

Неразрешенные конфликты в отношениях, накопившиеся рабочие долги или бытовые проблемы проявляются с особой силой.

Влияние полной Луны на деятельность человека

Полнолуние — это время повышенной эмоциональной нестабильности и чувствительности к раздражителям. В этот период гораздо легче поддаться импульсу или втянуться в спор.

Воздействие лунной фазы на организм обычно проявляется через:

проблемы с засыпанием и чувствительный сон;

фоновую тревожность и внутреннее напряжение;

эмоциональные цепи и эмоциональные качели.

Что нельзя делать в полнолуние — народные приметы

Астрологи и специалисты советуют в дни Полнолуния действовать максимально взвешенно. В этот период лучше воздержаться от:

старта масштабных инициатив или новых проектов;

острых разговоров и выяснения отношений;

ссор, грубостей и злословия;

визитов в парикмахерские для стрижки;

финансовых операций, в том числе займа денег.

Что можно делать в полную Луну — народные верования

Куда девать энергию Полнолуния? Рекомендуется направить ее на очистку и создание чего-нибудь нового:

займитесь творческим самовыражением;

пересадите комнатные цветы или присмотрите за ними;

сделайте ревизию и генеральную уборку;

закройте все открытые гештальты и старые задачи;

избавьтесь от обид и освободите пространство для нового.

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