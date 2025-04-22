Больше Covid-19: ученые обнаружили новый финский вирус

Исследователи Центра нанонауки Университета Ювяскюля (Финляндия) сделали потрясающее открытие — они обнаружили гигантский вирус.

Вирусы: невидимые регуляторы экосистем

Вирусы — это невидимые жители нашей планеты, которые выполняют важные функции в экосистемах. Однако роль многих из них до сих пор является загадкой.

Новый вирус по имени Jyvaskylavirus стал результатом смешивания образцов среды с культурой амебы Acanthamoeba castellanii.

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Во-первых, он поражает своими размерами — его частица имеет диаметр 200 нанометров, что вдвое больше, чем у известных вирусов гриппа или коронавируса.

Во-вторых, ученые установили, что Jyvaskylavirus имеет генетические связи с марсельскими вирусами, ранее обнаруженными во Франции.

Профессор Лотта-Рия Сундберг отметила, что их открытие поможет ученым исследовать, как взаимодействие между микробами и вирусами регулирует популяцию живых организмов даже в таких отдаленных уголках, как северные регионы.

Источник: SciTechDaily

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