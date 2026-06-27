Глава МИД Андрей Сибига встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис в связи с завершением ее дипломатической миссии в нашем государстве.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Андрей Сибига встретился с Джули Дэвис: что известно

Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности и усилия, направленные на достижение мира.

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Сибига подчеркнул, что очень важно активное участие и лидерская роль Соединенных Штатов в продвижении мирного процесса и достижении всеобъемлющего и устойчивого мира.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Дэвис за ее личный вклад в развитие активного политического диалога между Украиной и США, а также за эффективное взаимодействие в важный для нашей страны период.

— Мы благодарны Соединенным Штатам за неизменную поддержку Украины и украинского народа. Высоко ценим ваш личный вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства. Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые приблизят всеобъемлющий и прочный мир для Украины, — подчеркнул глава МИД.

Сибига пожелал Дэвис успехов в дальнейшей дипломатической деятельности и поздравил США с приближением 250-летия независимости, пожелав американскому народу мира и процветания.

Что известно об отставке Джули Дэвис

Ранее издание Financial Times сообщило, что Джули Дэвис в ближайшее время покинет должность временной поверенной в делах США в Украине из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.

По информации источников, Дэвис решила завершить дипломатическую карьеру после более чем 30 лет службы.

В то же время собеседники издания утверждают, что она была недовольна своей ролью из-за разногласий с президентом Трампом относительно сокращения поддержки Украины.

Отъезд Джули Дэвис станет продолжением отставки ее предшественницы Бриджит Бринк, которая покинула должность по аналогичным причинам в апреле прошлого года.

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