Временная поверенная в делах США Джули Дэвис завершает работу в Украине
- Андрей Сибига провел встречу с временной поверенной в делах США Джули Дэвис по случаю завершения ее миссии в Украине.
- Министр поблагодарил Джули Дэвис за вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства.
Глава МИД Андрей Сибига встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис в связи с завершением ее дипломатической миссии в нашем государстве.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
Андрей Сибига встретился с Джули Дэвис: что известно
Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности и усилия, направленные на достижение мира.
Сибига подчеркнул, что очень важно активное участие и лидерская роль Соединенных Штатов в продвижении мирного процесса и достижении всеобъемлющего и устойчивого мира.
Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Дэвис за ее личный вклад в развитие активного политического диалога между Украиной и США, а также за эффективное взаимодействие в важный для нашей страны период.
— Мы благодарны Соединенным Штатам за неизменную поддержку Украины и украинского народа. Высоко ценим ваш личный вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства. Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые приблизят всеобъемлющий и прочный мир для Украины, — подчеркнул глава МИД.
Сибига пожелал Дэвис успехов в дальнейшей дипломатической деятельности и поздравил США с приближением 250-летия независимости, пожелав американскому народу мира и процветания.
Что известно об отставке Джули Дэвис
Ранее издание Financial Times сообщило, что Джули Дэвис в ближайшее время покинет должность временной поверенной в делах США в Украине из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.
По информации источников, Дэвис решила завершить дипломатическую карьеру после более чем 30 лет службы.
В то же время собеседники издания утверждают, что она была недовольна своей ролью из-за разногласий с президентом Трампом относительно сокращения поддержки Украины.
Отъезд Джули Дэвис станет продолжением отставки ее предшественницы Бриджит Бринк, которая покинула должность по аналогичным причинам в апреле прошлого года.