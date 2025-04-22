Быстрая ходьба существенно снижает риск развития аритмии — исследование

Команда ученых, специалистов по общественному здоровью, из Университета Глазго в Шотландии в ходе исследования выяснила, что регулярная быстрая ходьба способна существенно снизить риск развития аритмии. Всего 15 минут ежедневной физической активности могут стать ключом к предотвращению этой проблемы.

В ходе научного эксперимента исследователи проанализировали данные о здоровье и физической активности участников UK Biobank – крупного научного проекта, собиравшего сведения с 2006 по 2010 годы. В нем приняли участие более 500 тыс. британцев в возрасте от 40 до 69 лет.

Исследование

Сообщается, что участники исследования заполняли анкеты, где указывали свои привычки по ходьбе.

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Как отметила профессор Джилл Пелл, благодаря скоростным данным более 420 тыс. человек и акселерометрическим показателям от 82 тыс. участников удалось установить, что ходьба в среднем темпе в течение 5 – 15 минут в день уже снижает риск аритмии. В частности, ходьба в среднем темпе снижала риск на 35%, а в быстром темпе – на 43%.

Почему это важно

По словам Джилл Пэлл, фибрилляция предсердий, которая является видом аритмии, затрагивает более 60 млн человек в мире по данным 2024 года. Это серьезное нарушение сердечного ритма может вызвать инфаркты, инсульты и преждевременную смерть.

В то же время исследовательница подчеркнула, что пешие прогулки доступны всем. Они не требуют значительных затрат или специального оборудования, однако имеют значительный профилактический эффект.

Директор профилактической кардиологии Института сердца Смита в Лос-Анджелесе Марта Гулати, которая не была вовлечена в исследование, отметила его значимость для развития превентивной кардиологии.

— Результаты демонстрируют, что быстрая ходьба является одним из важнейших инструментов в предотвращении сердечных аритмий, — отметила она.

Источник : CNN

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