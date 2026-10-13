В Вашингтоне надеются, что соглашение об экспорте российского дизеля станет стимулом для Кремля смягчить свою позицию и возобновить мирные переговоры.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Зачем США заключили дизельное соглашение с Россией

Во время переговоров в Майами в пятницу Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили украинским представителям, что Владимир Путин пока не готов обсуждать прекращение войны.

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По словам трех собеседников Reuters, американская сторона объяснила, что разрешение на экспорт российского дизельного топлива — часть попытки возобновить трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией.

Один из собеседников агентства отметил, что соглашение должно смягчить позицию Москвы, поскольку демонстрирует готовность Трампа сотрудничать с Россией.

В то же время Джаред Кушнер повторил просьбу Вашингтона к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По данным Reuters, американская администрация обращалась с такой просьбой уже несколько раз.

Один из собеседников агентства объяснил замысел Вашингтона так: если Украина прекратит удары по НПЗ, а США разрешат России экспортировать дизель, американская сторона сможет потребовать от Москвы ответных уступок.

Во время встречи также обсуждались гарантии безопасности для Украины, однако подробности этих переговоров источники не раскрыли.

Украинские чиновники, участвовавшие во встрече, по информации Reuters, скептически отнеслись к американскому подходу.

Уиткофф и Кушнер напомнили украинской делегации о военной и разведывательной помощи, которую США оказывают Украине.

Путин требует оставшуюся часть Донбасса в обмен на возвращение к переговорам

По информации источника Reuters, близкого к Кремлю, Владимир Путин может согласиться на возобновление переговоров только при условии получения территорий Донбасса, которые остаются под контролем украинских войск.

Речь идет примерно об 11% территории Донбасса, которые Россия до сих пор не захватила.

По словам собеседника агентства, Путин хочет получить эти территории, чтобы преподнести такой результат внутри России как победу.

По данным Reuters, украинская делегация покинула встречу в Майами, не согласившись ни на какие формальные договоренности.

В то же время украинские представители выразили готовность прекратить удары по энергетической инфраструктуре при условии, что Россия тоже будет соблюдать такой режим.

Переговоры также касались вопросов восстановления Украины и привлечения инвестиций.

Что известно о дизельном соглашении Трампа с Путиным

Напомним, 9 октября Дональд Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

По словам президента США, Россия должна немедленно поставить более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн после этого.

Трамп заявил, что это соглашение поможет снизить цены на топливо.