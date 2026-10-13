Минус рембаза Искандер-М и РЛС в РФ: Силы обороны нанесли точные удары по объектам врага
В течение 12 октября и в ночь на 13 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины успешно поразили ряд важных военных объектов и логистических узлов российской армии как на территории РФ, так и на временно оккупированных украинских землях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Силы обороны Украины нанесли точные удары по стратегически важным техническим объектам противника в приграничных областях России.
В частности, в Курской области, в районе населенного пункта Кондринка поражена ремонтная база самоходных пусковых установок и транспортно-заряжающих машин оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М.
В Брянской области, в районе населенного пункта Шкрябино уничтожена радиолокационная станция (РЛС) оккупантов.
На временно оккупированной части Луганщины Силы обороны существенно ослабили логистические возможности вражеских подразделений:
- в районе Довжанска нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов;
- в районе Рубежного поражен склад боеприпасов противника.
Кроме техники и складов, украинские воины нанесли серию прицельных ударов по местам массового сосредоточения личного состава российских войск.
Скопление живой силы врага было поражено в районах Селидово, Раздольного, Суженки и Мирнограда в Донецкой области, Набережного в Запорожье, а также вблизи Куземовки в Луганской области.