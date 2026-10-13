Что касается последнего баллистического удара по Киеву, Украина не получила предупреждения от партнеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.

Зеленский о баллистической атаке на Киев 12 октября

По словам президента, российские войска атаковали Киев пятью баллистическими ракетами, которые попали в объекты гражданской инфраструктуры.

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При этом украинская сторона не получила от международных партнеров предупреждения об этом ударе.

— Был и довольно подлый удар баллистическими ракетами по Киеву — пять ракет, которые попали в гражданскую инфраструктуру. По поводу этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнеров, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что разведывательная информация о запусках российских баллистических ракет имеет критическое значение для защиты населения.

— Разведывательные данные о запусках российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых важных моментов. Именно это помогает предотвращать гибель людей, когда есть предупреждение о баллистических ракетах.

Зеленский также сообщил, что с вечера российские войска применили против Украины более сотни средств воздушного нападения, среди которых реактивные беспилотники, барражирующие боеприпасы и баллистические ракеты.

Значительную часть воздушных целей удалось сбить, однако не все.

В Харькове в результате удара по жилому дому погибли четверо человек. Спасатели всю ночь искали людей под завалами. Всего за вечер в городе ранения получили 41 человек.

Президент также заявил, что Украина в течение двух суток после объявления президентом США прекращения огня в энергетической сфере не атаковала российские нефтеперерабатывающие предприятия и другие энергетические объекты.

По словам Зеленского, за эти два суток под российскими ударами оказались 19 регионов Украины.

Глава государства подчеркнул, что Киев по-прежнему готов к взаимным шагам по деэскалации, но для этого нужно действенное международное давление на Москву.

Президент также предупредил, что задержки с помощью Украине и сложности с защитой от баллистических ракет не будут способствовать достижению мира.

Баллистическая атака на Киев 12 октября: что известно

Вечером 12 октября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву.

В Днепровском районе зафиксировали попадание в объект транспортной инфраструктуры, а в Деснянском — в четырехэтажное складское здание.

В Воздушных силах сообщили, что информации о запусках ракет с территории РФ заранее не поступало. Баллистические цели обнаружили прямо во время атаки.

В тот же вечер российский беспилотник попал во двор жилого многоэтажного дома. Погибли два человека, еще 11 получили ранения.