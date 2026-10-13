Партнеры не предупредили Украину о запуске пяти баллистических ракет по Киеву — Зеленский
- Владимир Зеленский сообщил, что партнеры не предупредили Украину о ракетном ударе по Киеву с использованием пяти баллистических ракет.
- Президент подчеркнул, насколько важны разведданные о запуске российских баллистических ракет.
Что касается последнего баллистического удара по Киеву, Украина не получила предупреждения от партнеров.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.
Зеленский о баллистической атаке на Киев 12 октября
По словам президента, российские войска атаковали Киев пятью баллистическими ракетами, которые попали в объекты гражданской инфраструктуры.
При этом украинская сторона не получила от международных партнеров предупреждения об этом ударе.
— Был и довольно подлый удар баллистическими ракетами по Киеву — пять ракет, которые попали в гражданскую инфраструктуру. По поводу этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнеров, — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что разведывательная информация о запусках российских баллистических ракет имеет критическое значение для защиты населения.
— Разведывательные данные о запусках российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых важных моментов. Именно это помогает предотвращать гибель людей, когда есть предупреждение о баллистических ракетах.
Зеленский также сообщил, что с вечера российские войска применили против Украины более сотни средств воздушного нападения, среди которых реактивные беспилотники, барражирующие боеприпасы и баллистические ракеты.
Значительную часть воздушных целей удалось сбить, однако не все.
В Харькове в результате удара по жилому дому погибли четверо человек. Спасатели всю ночь искали людей под завалами. Всего за вечер в городе ранения получили 41 человек.
Президент также заявил, что Украина в течение двух суток после объявления президентом США прекращения огня в энергетической сфере не атаковала российские нефтеперерабатывающие предприятия и другие энергетические объекты.
По словам Зеленского, за эти два суток под российскими ударами оказались 19 регионов Украины.
Глава государства подчеркнул, что Киев по-прежнему готов к взаимным шагам по деэскалации, но для этого нужно действенное международное давление на Москву.
Президент также предупредил, что задержки с помощью Украине и сложности с защитой от баллистических ракет не будут способствовать достижению мира.
Баллистическая атака на Киев 12 октября: что известно
Вечером 12 октября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву.
В Днепровском районе зафиксировали попадание в объект транспортной инфраструктуры, а в Деснянском — в четырехэтажное складское здание.
В Воздушных силах сообщили, что информации о запусках ракет с территории РФ заранее не поступало. Баллистические цели обнаружили прямо во время атаки.
В тот же вечер российский беспилотник попал во двор жилого многоэтажного дома. Погибли два человека, еще 11 получили ранения.