Сегодня, 13 октября, российские оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в окрестностях Купянска на Харьковщине.

Об этом сообщает пресс-центр Группировки Объединенных сил.

Обстрел эвакуационной колонны

Группировка Объединенных сил зафиксировала удар и уточняет количество пострадавших в результате атаки.

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Украинские военные подчеркивают, что за последние недели подобные эвакуации населения из Купянска оккупанты проводили несколько раз, но раньше они использовали мирных жителей как живой щит для отвода части своих бойцов.

Спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в телеэфире сообщил, что эвакуационная колонна состояла в основном из мирных жителей.

— Если раньше россияне использовали такие псевдоэвакуации для ротации личного состава, то, похоже, это была последняя ротация и они решили использовать ее для информационной провокации, — заявил Виктор Трегубов.

Он подтвердил присутствие вражеских войск в северных районах Купянска. На Купянщине россияне активизировались, чтобы восстановить утраченные позиции.

— Если брать Купянск на восточном берегу Оскола, если брать Купянщину, то россияне немного оживили свою активность. Активно пытаются лезть на Пологи, на Купянск-Узловой. На западном берегу они пытаются восстановить потерянное за последние несколько недель, пытаются как-то сопротивляться и даже контратаковать немного западнее. Просто хотят сохранить свой плацдарм на правом берегу, — отметил спикер.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 693-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Укринформ

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