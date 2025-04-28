Для военных и ветеранов: в киевском центре Recovery открыли кабинет сексуальной реабилитации
В Киеве при поддержке Фонда Елены Пинчук открыли кабинет сексуальной реабилитации для военных и ветеранов.
Секс после травмы
В 2023 году Фонд Елены Пинчук запустил направление сексуальной реабилитации — восстановление сексуальной жизни после травмы или ранения для военнослужащих и ветеранов.
По инициативе Фонда был создан первый в Украине образовательный курс Recovery. Сексуальная жизнь — программа для специалистов, работающих с ранеными украинскими военными.
После этого был открыт первый в Украине кабинет, где можно получить бесплатные консультации сексопатолога.
Сексуальная реабилитация после ранения — важный этап восстановления, который часто остается без внимания.
— Ни один врач даже не сказал, будут ли функционировать мои половые органы. В таких вопросах ты остаешься один на один, — говорит ветеран Александр Баталов.
Цель образовательной программы Recovery заключается в том, чтобы восстановить интимную жизнь военных после травмы.
С какими вопросами стоит обратиться
- Потеря или снижение либидо, эрекции, оргазма
- Проблемы с интимной близостью после физических травм
- Последствия ПТСР для восстановления сексуальности
- Непонимание в партнерских отношениях
- Другие вопросы, влияющие на качество интимной и эмоциональной жизни.
Консультации проводит ведущий врач-сексопатолог Украины Борис Михайлович Ворник в пространстве Dialog Hub по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 43.
Ознакомиться с графиком и записаться можно по номеру +38(067) 335-16-46 или по ссылке.
Источник: Recovery Ukraine