Для военных и ветеранов: в киевском центре Recovery открыли кабинет сексуальной реабилитации

В Киеве при поддержке Фонда Елены Пинчук открыли кабинет сексуальной реабилитации для военных и ветеранов.

Секс после травмы

В 2023 году Фонд Елены Пинчук запустил направление сексуальной реабилитации — восстановление сексуальной жизни после травмы или ранения для военнослужащих и ветеранов.

По инициативе Фонда был создан первый в Украине образовательный курс Recovery. Сексуальная жизнь — программа для специалистов, работающих с ранеными украинскими военными.

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После этого был открыт первый в Украине кабинет, где можно получить бесплатные консультации сексопатолога.

Сексуальная реабилитация после ранения — важный этап восстановления, который часто остается без внимания.

— Ни один врач даже не сказал, будут ли функционировать мои половые органы. В таких вопросах ты остаешься один на один, — говорит ветеран Александр Баталов.

Цель образовательной программы Recovery заключается в том, чтобы восстановить интимную жизнь военных после травмы.

С какими вопросами стоит обратиться

Потеря или снижение либидо, эрекции, оргазма

Проблемы с интимной близостью после физических травм

Последствия ПТСР для восстановления сексуальности

Непонимание в партнерских отношениях

Другие вопросы, влияющие на качество интимной и эмоциональной жизни.

Консультации проводит ведущий врач-сексопатолог Украины Борис Михайлович Ворник в пространстве Dialog Hub по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 43.

Ознакомиться с графиком и записаться можно по номеру +38(067) 335-16-46 или по ссылке.

Источник: Recovery Ukraine

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