Для військових і ветеранів: у київському центрі Recovery відкрили кабінет сексуальної реабілітації
У київському центрі Recovery за підтримки Фонду Олени Пінчук відкрили кабінет сексуальної реабілітації для військових і ветеранів.
Секс після травми
У 2023 році Фонд Олени Пінчук започаткував напрямок сексуальної реабілітації — відновлення сексуального життя після травми або поранення для військовослужбовців та ветеранів.
За ініціативи Фонду було створено перший в Україні освітній курс Recovery. Сексуальне життя — це програма для спеціалістів, які працюють із пораненими українськими військовими.
Після цього було відкрито перший в Україні кабінет, де можна отримати безкоштовні консультації сексопатолога.
Адже сексуальна реабілітація після поранення — важливий етап відновлення, який часто залишають поза увагою.
— Жоден лікар навіть не сказав, чи функціонуватимуть у мене статеві органи. У таких питаннях ти залишаєшся сам на сам, — каже ветеран Олександр Баталов.
Мета освітньої програми Recovery полягає у тому, щоби відновити інтимне життя військових після травми.
З якими питаннями варто звернутись
- Втрата чи зниження лібідо, ерекції, оргазму
- Проблеми з інтимною близькістю після фізичних травм
- Наслідки ПТСР для відновлення сексуальності
- Непорозуміння в партнерських стосунках
- Інші питання, що впливають на якість інтимного та емоційного життя.
Консультації проводить провідний лікар-сексопатолог України Борис Михайлович Ворнік у просторі Dialog Hub за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 43.
Ознайомитись із графіком та записатись можна за номером +38(067) 335 -16-46 або за посиланням.
Джерело: Recovery Ukraine