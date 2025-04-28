Для військових і ветеранів: у київському центрі Recovery відкрили кабінет сексуальної реабілітації

У київському центрі Recovery за підтримки Фонду Олени Пінчук відкрили кабінет сексуальної реабілітації для військових і ветеранів.

Секс після травми

У 2023 році Фонд Олени Пінчук започаткував напрямок сексуальної реабілітації — відновлення сексуального життя після травми або поранення для військовослужбовців та ветеранів.

За ініціативи Фонду було створено перший в Україні освітній курс Recovery. Сексуальне життя — це програма для спеціалістів, які працюють із пораненими українськими військовими.

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Після цього було відкрито перший в Україні кабінет, де можна отримати безкоштовні консультації сексопатолога.

Адже сексуальна реабілітація після поранення — важливий етап відновлення, який часто залишають поза увагою.

— Жоден лікар навіть не сказав, чи функціонуватимуть у мене статеві органи. У таких питаннях ти залишаєшся сам на сам, — каже ветеран Олександр Баталов.

Мета освітньої програми Recovery полягає у тому, щоби відновити інтимне життя військових після травми.

З якими питаннями варто звернутись

Втрата чи зниження лібідо, ерекції, оргазму

Проблеми з інтимною близькістю після фізичних травм

Наслідки ПТСР для відновлення сексуальності

Непорозуміння в партнерських стосунках

Інші питання, що впливають на якість інтимного та емоційного життя.

Консультації проводить провідний лікар-сексопатолог України Борис Михайлович Ворнік у просторі Dialog Hub за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 43.

Ознайомитись із графіком та записатись можна за номером +38(067) 335 -16-46 або за посиланням.

Джерело: Recovery Ukraine

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