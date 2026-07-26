Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным выступил за “замораживание” российско-украинской войны.

Сибига поддержал предложение Токаева прекратить войну

— Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к Путину о том, что пришло время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение, — написал он в X.

Глава МИД отметил, что Украина предлагала прекратить боевые действия вдоль нынешней линии фронта и перейти к переговорам.

Однако, по его словам, Кремль “продолжает отвергать этот четкий путь к миру”.

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В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отклонил предложение Токаева, заявив, что такой сценарий невозможен, пока Россия не достигнет поставленных целей.

Представитель Кремля заявил, что такой сценарий невозможен, пока Россия не достигнет поставленных целей.

Песков также заявил, что война может завершиться уже сегодня, если Украина примет “соответствующие решения”.

— Итог таков: Москва должна почувствовать большее давление, прежде чем согласится на реалистичные предложения по миру, — констатировал министр.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время личной встречи с Путиным в Омске предложил “заморозить” войну против Украины и вернуться к переговорному формату, который обсуждался в Стамбуле весной 2022 года.

Президент Казахстана заявил, что к нему “обращаются с просьбами выступить посредником, поэтому он решил предложить вариант завершения войны”.

Последние мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США состоялись в феврале.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке трехсторонние переговоры были отложены на неопределенный срок.

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