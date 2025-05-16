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Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина

Как 5G может сказаться на здоровье человека: эксперимент ученых дал ответ

вплив 5G на здоров'я
Фото: Pixabay

Команда немецких ученых из Университета Джейкобса в Бремене в ходе исследования выяснила потенциальное влияние 5G на здоровье, подвергнув клетки кожи человека мощному излучению.

По словам исследователей, даже сильные электромагнитные поля 5G не оказали существенного влияния на основные генетические функции клеток кожи человека.

Хотя очень мощные электромагнитные поля могут потенциально наносить физиологические повреждения, частоты, используемые в 5G, не способны проникать в организм дальше нескольких миллиметров кожи, — говорится в сообщении.

Исследование

В этот раз ученые подвергли человеческие клетки воздействию не только диапазонов частот 5G, но и гораздо более сильных электромагнитных полей.

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Однако даже в случае превышения рекомендованных пределов воздействия в 10 раз команда не обнаружила никаких изменений в экспрессии генов или профилях метилирования, которые “выходили бы за рамки случайности”.

Фактор тепла

Ученые отметили, что несколько предварительных исследований показали другие результаты, но в этих экспериментах не контролировалась температура. Поэтому любой из их зарегистрированных эффектов от воздействия 5G мог быть результатом только тепла.

— На частотах, которые мы тестировали, квантовые энергии слишком малы, чтобы обладать фотохимическими или даже ионизирующими эффектами, – заявили авторы исследования.

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Источник: Popular Science

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