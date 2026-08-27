Россия впервые ударила по Киеву новыми Искандерами: в ГУР рассказали, чем опасна ракета
- ГУР сообщило, что во время одного из комбинированных ударов по Киеву РФ впервые применила обновленные баллистические ракеты 9М723-2, известные как Искандер-1000.
- В разведке рассказали, чем именно опасна эта ракета, а также об основных ее характеристиках.
Россия расширила свой арсенал и принялась применять по украинским городам модифицированные ракеты повышенной дальности.
РФ впервые ударила по Киеву новыми ракетами Искандер-1000
Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, во время одного из комбинированных ударов по Киеву Россия впервые применила обновленные баллистические ракеты 9М723-2, также известные как Искандер-1000.
Отмечается, что эти боеприпасы входят в состав новейшего ракетного комплекса под названием Бора-М.
По информации разведчиков, обновленный боеприпас получил увеличенный двигатель и модернизированную пусковую установку. Благодаря этому ракета может поражать цели на расстоянии до 550 км. Следует отметить, что предыдущая модификация 9М723-1 имела дальность до 390 км.
В то же время остальные конструктивные элементы ракеты остались полностью идентичными обычному Искандер-М.
В ГУР МО подчеркнули, что в последнее время российские военные сделали акцент именно на баллистике как основном средстве воздушных ударов. Их они запускают преимущественно ночью, а время подлета в Киев составляет всего несколько минут.
— То, что такие удары происходят преимущественно ночью, а время подлета баллистики в украинскую столицу составляет всего несколько минут, свидетельствует об их сугубо террористическом характере, — отметили в разведке.
РФ пытается запугать гражданское население и принудить Украину к миру на собственных условиях.
К тому же, украинская разведка обнародовала на портале War&Sanctions информацию о 140 российских и иностранных компонентах, обнаруженных в ракете 9М723 Искандер-М.
Кроме того, обнародованы данные о 35 предприятиях, вовлеченных в ее производство, и более сотни их руководителей и работников. По информации разведки, только около четверти этих компонентов производят в РФ.
В то же время 63 детали имеют американское происхождение, по 8 – из Швейцарии и Беларуси, по 4 – из Германии и Тайваня, еще 3 – из Китая.
В частности, в блоке обработки полетной информации, являющейся важной частью системы наведения ракеты, только 5 из 43 компонентов изготовлены в РФ.