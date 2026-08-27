Россия расширила свой арсенал и принялась применять по украинским городам модифицированные ракеты повышенной дальности.

РФ впервые ударила по Киеву новыми ракетами Искандер-1000

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, во время одного из комбинированных ударов по Киеву Россия впервые применила обновленные баллистические ракеты 9М723-2, также известные как Искандер-1000.

Отмечается, что эти боеприпасы входят в состав новейшего ракетного комплекса под названием Бора-М.

Сейчас смотрят

По информации разведчиков, обновленный боеприпас получил увеличенный двигатель и модернизированную пусковую установку. Благодаря этому ракета может поражать цели на расстоянии до 550 км. Следует отметить, что предыдущая модификация 9М723-1 имела дальность до 390 км.

В то же время остальные конструктивные элементы ракеты остались полностью идентичными обычному Искандер-М.

В ГУР МО подчеркнули, что в последнее время российские военные сделали акцент именно на баллистике как основном средстве воздушных ударов. Их они запускают преимущественно ночью, а время подлета в Киев составляет всего несколько минут.

— То, что такие удары происходят преимущественно ночью, а время подлета баллистики в украинскую столицу составляет всего несколько минут, свидетельствует об их сугубо террористическом характере, — отметили в разведке.

РФ пытается запугать гражданское население и принудить Украину к миру на собственных условиях.

К тому же, украинская разведка обнародовала на портале War&Sanctions информацию о 140 российских и иностранных компонентах, обнаруженных в ракете 9М723 Искандер-М.

Кроме того, обнародованы данные о 35 предприятиях, вовлеченных в ее производство, и более сотни их руководителей и работников. По информации разведки, только около четверти этих компонентов производят в РФ.

В то же время 63 детали имеют американское происхождение, по 8 – из Швейцарии и Беларуси, по 4 – из Германии и Тайваня, еще 3 – из Китая.

В частности, в блоке обработки полетной информации, являющейся важной частью системы наведения ракеты, только 5 из 43 компонентов изготовлены в РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.