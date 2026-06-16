Трамп получит особую роль во время финала ЧМ-2026: СМИ раскрыли детали
- ФИФА не возражает против того, чтобы Дональд Трамп лично вручил трофей победителям ЧМ-2026.
- По данным СМИ, президент США также может остаться на сцене во время празднования победы чемпионов.
Международная федерация футбола разрешит президенту США Дональду Трампу вручить трофей победителям чемпионата мира 2026 года, нарушив протокол.
Об этом сообщает talkSPORT.
Трамп может вручить трофей победителю ЧМ-2026
По данным издания, ФИФА не имеет возражений против того, чтобы Трамп нарушил протокол награждения, вручив трофей чемпионата мира капитану команды-победителя, и остался в центре торжеств.
Президенту США уже сообщили, что ФИФА хочет, чтобы он вручил трофей ЧМ будущим чемпионам.
На церемонию закрытия также будут приглашены мексиканские и канадские официальные лица.
По протоколу ФИФА, трофей обычно остается на пьедестале, а член команды-победителя несет его на подиум для празднования.
Источники сообщают, что ФИФА оставит на усмотрение самого Трампа, остаться ли с командой во время поднятия трофея или с другими руководителями во время церемонии.
Инсайдеры Белого дома считают, что Трамп снова решит праздновать вместе с командой-победительницей, как это было во время Клубного чемпионата мира.
Трамп не присутствовал на стартовой победе сборной США над Парагваем из-за графика, но планирует присутствовать на финале чемпионата мира на стадионе МетЛайф 19 июля.
Напомним, накануне старта ЧМ-2026 Дональд Трамп назвал турнир “самым успешным” из всех, что когда-либо проводились.