Международная федерация футбола разрешит президенту США Дональду Трампу вручить трофей победителям чемпионата мира 2026 года, нарушив протокол.

Об этом сообщает talkSPORT.

Трамп может вручить трофей победителю ЧМ-2026

По данным издания, ФИФА не имеет возражений против того, чтобы Трамп нарушил протокол награждения, вручив трофей чемпионата мира капитану команды-победителя, и остался в центре торжеств.

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Президенту США уже сообщили, что ФИФА хочет, чтобы он вручил трофей ЧМ будущим чемпионам.

На церемонию закрытия также будут приглашены мексиканские и канадские официальные лица.

По протоколу ФИФА, трофей обычно остается на пьедестале, а член команды-победителя несет его на подиум для празднования.

Источники сообщают, что ФИФА оставит на усмотрение самого Трампа, остаться ли с командой во время поднятия трофея или с другими руководителями во время церемонии.

Инсайдеры Белого дома считают, что Трамп снова решит праздновать вместе с командой-победительницей, как это было во время Клубного чемпионата мира.

Трамп не присутствовал на стартовой победе сборной США над Парагваем из-за графика, но планирует присутствовать на финале чемпионата мира на стадионе МетЛайф 19 июля.

Напомним, накануне старта ЧМ-2026 Дональд Трамп назвал турнир “самым успешным” из всех, что когда-либо проводились.

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