В ночь на 16 июня и утром Москва и Московская область подверглись массированной атаке дронов.

Атака на Москву и Московскую область: горит НПЗ

Власти РФ заявляют о десятках сбитых целей, в то время как местные паблики пишут, что дроны атаковали московский НПЗ в районе Капотни.

Силы Специальных Операций ВСУ сообщили, что на нефтеперерабатывающем заводе зафиксирован масштабный пожар.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в течение нескольких часов сообщал о работе ПВО и уничтожении следовавших в город беспилотников. По его информации, силы ПВО якобы сбили более 60 дронов.

Московский НПЗ в районе Капотни

Это крупное предприятие Газпрома, обеспечивающее более 40% потребностей столичного региона в топливе.

Силы Специальных Операций ВСУ сообщили, что проектная мощность предприятия – до 12 млн тонн нефти в год. Глубина переработки – до 85%. Завод обеспечивает до 40% потребностей Москвы в бензине и около 50% – в дизельном топливе.

До сегодняшней атаки в Москве уже вводились ограничения на заправках по 20 литров на авто после продолжающихся атак нефтебаз и других НПЗ.

— Теперь ожидаем еще больший кризис. Москвичи могут ежедневно благодарить за это Путина и вспоминать, как голосовали за него, – сообщил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Он отметил, что на Московском НПЗ горит ЭЛОУ АВТ-6 – технологическая установка первичной переработки нефти, от которой зависит способность завода работать.

Зеленский об атаке на Московский НПЗ

Украинскую дальнобойность в этот раз ощутили в Московском регионе, отметил президент Владимир Зеленский.

– Поражен нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 километров. Спасибо воинам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетных войск за результативную работу. Россию нужно принуждать к завершению войны против нашего народа. И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения, – написал он в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что это справедливый ответ на российские удары и затягивание войны, которую следует завершать.

Напомним, что после атаки на Московский НПЗ украинского дрона, состоявшейся 17 мая, Газпромнефть временно приостановила работу завода.

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