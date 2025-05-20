Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Хто покинув МастерШеф 15 в 12-му випуску після стрибка в минуле
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Собаки допомагають людям боротися з раком: як тварини відкривають шлях до нових ліків

песик, рак, дослідження
Фото: Pixabay

Дослідження показують, що собаки можуть стати важливими союзниками в боротьбі з раком.

Завдяки своїй чутливості та здатності виявляти зміни в організмі, чотирилапі пацієнти відкривають нові можливості для розробки ліків для людей.

Пухнасті пацієнти і великі надії

У 2018 році дев’ять домашніх собак стали несподіваними героями медичного експерименту.

Зараз дивляться

Усі вони страждали на різні форми раку — зокрема, Т-клітинну лімфому, агресивний різновид раку крові.

І саме ці песики першими випробували експериментальне лікування, розроблене на основі штучно створеного вірусу везикулярного стоматиту — хвороби, яка зазвичай вражає худобу.

Найкращу реакцію показали два боксери — після одноразового введення препарату у них спостерігалася тимчасова ремісія.

Цей прорив не лише подарував надію власникам, а й став поштовхом до нового етапу розробки ліків.

Дані клінічного випробування на собаках подали до Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Після того, як агентство проаналізувало результати, почалось тестування препарату на людях з Т-клітинною лімфомою.

Лікування собак відкриває шлях до персоналізованої терапії

Ще одне дослідження виявило специфічні генетичні мутацій, які дозволяють передбачити, як пухлина реагуватиме на лікування і які шанси на виживання має пацієнт.

Науковці встановили, що мутації в генах p53 та PIK3CA істотно впливають на агресивність пухлини та ефективність терапії.

Проте найбільше здивування викликало відкриття щодо мутацій у гені NRAS, повязаним із агресивним перебігом гемангіосаркоми (HSA) — небезпечної форми раку кровоносних судин.

Ці дані вказують на потужний потенціал геномного підтипування — підходу, який може повністю змінити лікування не лише тварин, а й людей.

Завдяки таким знанням медики зможуть розробляти персоналізовані плани терапії, орієнтовані на індивідуальні мутації пухлин.

— Ми поєднуємо штучний інтелект, передові технології геномного секвенування та таргетну терапію, щоб дати собакам другий шанс на життя. При цьому ми також здобуваємо безцінні знання про рідкісні форми раку у людей, — зазначила Крістіна Лопес, засновниця та генеральна директорка компанії FidoCure.

Тож наші чотирилапі друзі не лише потребують лікування — вони також можуть допомогти у розробці ліків, які рятуватимуть людей.

Читайте також
Зміна клімату породила небезпечний для людей грибок, який можуть передбачити собаки
собаки передбачають небезпечний грибок

ДжерелоMedscape

Дослідження вчених, Лікування раку, Наука, Собаки
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь