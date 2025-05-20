Собаки допомагають людям боротися з раком: як тварини відкривають шлях до нових ліків

Дослідження показують, що собаки можуть стати важливими союзниками в боротьбі з раком.

Завдяки своїй чутливості та здатності виявляти зміни в організмі, чотирилапі пацієнти відкривають нові можливості для розробки ліків для людей.

Пухнасті пацієнти і великі надії

У 2018 році дев’ять домашніх собак стали несподіваними героями медичного експерименту.

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Усі вони страждали на різні форми раку — зокрема, Т-клітинну лімфому, агресивний різновид раку крові.

І саме ці песики першими випробували експериментальне лікування, розроблене на основі штучно створеного вірусу везикулярного стоматиту — хвороби, яка зазвичай вражає худобу.

Найкращу реакцію показали два боксери — після одноразового введення препарату у них спостерігалася тимчасова ремісія.

Цей прорив не лише подарував надію власникам, а й став поштовхом до нового етапу розробки ліків.

Дані клінічного випробування на собаках подали до Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Після того, як агентство проаналізувало результати, почалось тестування препарату на людях з Т-клітинною лімфомою.

Лікування собак відкриває шлях до персоналізованої терапії

Ще одне дослідження виявило специфічні генетичні мутацій, які дозволяють передбачити, як пухлина реагуватиме на лікування і які шанси на виживання має пацієнт.

Науковці встановили, що мутації в генах p53 та PIK3CA істотно впливають на агресивність пухлини та ефективність терапії.

Проте найбільше здивування викликало відкриття щодо мутацій у гені NRAS, повязаним із агресивним перебігом гемангіосаркоми (HSA) — небезпечної форми раку кровоносних судин.

Ці дані вказують на потужний потенціал геномного підтипування — підходу, який може повністю змінити лікування не лише тварин, а й людей.

Завдяки таким знанням медики зможуть розробляти персоналізовані плани терапії, орієнтовані на індивідуальні мутації пухлин.

— Ми поєднуємо штучний інтелект, передові технології геномного секвенування та таргетну терапію, щоб дати собакам другий шанс на життя. При цьому ми також здобуваємо безцінні знання про рідкісні форми раку у людей, — зазначила Крістіна Лопес, засновниця та генеральна директорка компанії FidoCure.

Тож наші чотирилапі друзі не лише потребують лікування — вони також можуть допомогти у розробці ліків, які рятуватимуть людей.

Джерело: Medscape

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