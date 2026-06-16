Во время атаки на Херсон 16 июня под удар попало маршрутное такси в Корабельном районе города.

Об этом сообщили начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская МВА и Херсонская областная прокуратура.

Атака на Херсон 16 июня: что известно

По данным следствия, около 07:50-08:00 российские военные атаковали маршрутный автобус в Херсоне с помощью БпЛА.

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Из-за попадания беспилотника один из пассажиров погиб на месте.

Кроме того, в больницу доставили трех пострадавших. Среди них — 75-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 66 и 64 года.

У пострадавших диагностировали контузии, минно-взрывные травмы и осколочные ранения туловища и конечностей. Медики оказывают им необходимую помощь.

В прокуратуре уточнили, что среди пострадавших есть также водитель автобуса.

Позже стало известно, что в результате атаки на Херсон сегодня пострадали двое полицейских. Враг ударил повторно, когда правоохранители прибыли на место удара.

Таким образом в результате атаки на Херсон 16 июня погиб один человек и пострадали еще восемь.

Прокуроры начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Прокуроры начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Удар по скорой в Херсоне: что известно

Ночью 16 июня российские военные также атаковали дроном автомобиль экстренной медицинской помощи в Херсоне. По данным прокуратуры, около 01:45 ударный БпЛА попал в машину скорой.

В результате атаки пострадали двое работников службы — парамедик и медицинский техник, которые находились внутри автомобиля.

По данному факту также открыто уголовное производство по статье о военном преступлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 574-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Александр Прокудин

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