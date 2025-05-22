Витамин D защищает клетки и помогает сохранять молодость — новые данные

Результаты международного исследования VITAL, опубликованные в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, показывают, что регулярное употребление витамина D3 может защищать теломеры — структурные “колпачки” на концах хромосом, которые являются ключевым индикатором биологического старения.

Теломеры и витамин D: как добавки защищают наши клетки

Теломеры естественно сокращаются с возрастом, и этот процесс связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и аутоиммунных нарушений.

Именно поэтому сохранение их длины считается перспективным направлением современной геронтологии.

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— VITAL — это первое исследование, которое убедительно демонстрирует, что добавки витамина D мешают теломерам сокращаться, — объясняет Джоанн Мэнсон, главная исследовательница проекта.

Для этого было привлечено 1 054 участника, среди которых были женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте 50+.

Исследователи оценивали длину теломеров в лейкоцитах в течение четырех лет. Прием 2 000 МЕ витамина D3 ежедневно существенно уменьшил темпы сокращения теломеров по сравнению с группой, которой давали плацебо.

По словам ученых, это эквивалентно замедлению биологического старения почти на три года.

— Целенаправленное добавление витамина D может стать эффективной стратегией защиты от возрастных изменений и болезней, но это только начало — нужны дальнейшие исследования, — отмечает Хайдун Чжу, молекулярный генетик и первый автор отчета.

Что касается Омега-3 жирных кислот, которые также изучались в рамках исследования (1 г/день), исследователи не зафиксировали существенного влияния на теломеры за аналогичный период.

Источник : MedicalXpress

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