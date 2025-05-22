Вітамін D захищає клітини і допомагає зберігати молодість – нові дані

Результати міжнародного дослідження VITAL, опубліковані в журналі The American Journal of Clinical Nutrition, демонструють, що регулярне вживання вітаміну D3 може допомагати захищати теломери — структурні “ковпачки” на кінцях хромосом, які є ключовим індикатором біологічного старіння.

Теломери та вітамін D: як добавки захищають наші клітини

Теломери природно скорочуються з віком, і цей процес пов’язують із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, онкології та аутоімунних порушень.

Саме тому збереження їхньої довжини вважається перспективним напрямом сучасної геронтології.

Зараз дивляться

— VITAL — це перше дослідження, яке переконливо демонструє, що добавки вітаміну D заважають теломерам скорочуватися, — пояснює Джоанн Менсон, головна дослідниця проєкту.

Для цього було залучено 1 054 учасників, серед яких були жінки старше 55 років і чоловіки віком 50+.

Дослідники оцінювали довжину теломерів у лейкоцитах упродовж чотирьох років. Прийом 2 000 МО вітаміну D3 щодня суттєво зменшив темпи скорочення теломерів у порівнянні з групою, якій давали плацебо.

За словами вчених, це еквівалентно уповільненню біологічного старіння майже на три роки.

— Цілеспрямоване додавання вітаміну D може стати ефективною стратегією захисту від вікових змін і хвороб, але це лише початок — потрібні подальші дослідження, — зазначає Хайдун Чжу, молекулярний генетик і перший автор звіту.

Щодо Омега-3 жирних кислот, які також вивчались у рамках дослідження (1 г/день), дослідники не зафіксували істотного впливу на теломери за аналогічний період.

Джерело : MedicalXpress

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