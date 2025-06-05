Надежда для миллионов: ученые подошли вплотную к лечению ВИЧ-инфекции

Международная команда исследователей во главе с учеными Университета Мельбурна сделала настоящий прорыв в борьбе с одним из самых опасных вирусов современности — ВИЧ.

Команда из Института Питера Доэрти в Мельбурне впервые продемонстрировала эффективный способ заставить вирус показать себя в клетках организма, открывающий путь к его полному уничтожению.

Надежда для миллионов

— Терапия на основе мРНК сделала частицы вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) видимыми в клетках больных, где они обычно скрываются. Благодаря этому они смогут распознавать и уничтожать иммунные клетки, что поможет бороться с болезнью, — говорится в сообщении.

Пока что подход опробовали только на культурах клеток, но планируют проверить его действие также на животных. Если терапия окажется эффективной, то поможет бороться с ВИЧ у примерно 40 млн пациентов, являющихся его носителями.

Сейчас смотрят

Неуловимый вирус

Как объяснили эксперты, после попадания в организм человека ВИЧ размножается в клетках иммунной системы, называемых Т-лимфоцитами. Когда значительная часть этих клеток уже поражена, вирус переходит в так называемую латентную стадию — он становится неактивным и скрывается в Т-лимфоцитах во избежание распознавания другими клетками иммунной системы.

Ученые уже испытывали методы сделать вирус на этой стадии более видимым, в частности стимулировать сами Т-лимфоциты, но этот подход оказался неэффективным. Кроме того, в Т-лимфоциты трудно доставить какие-то новые гены или РНК, потому что они не поглощают липидные наночастицы, в которые заворачивают эти гены.

Исследование

Ученые взяли за основу технологию мРНК терапии, которая приобрела популярность во время пандемии и разработки вакцин против Covid-19. Она использует короткую последовательность матричной РНК , содержащей “команды” для клетки.

В случае ВИЧ исследователи использовали мРНК, кодирующую часть фермента, используемого вирусом для размножения. Это должно побудить вирус выйти из латентной фазы и увеличить свою активность, благодаря чему либо сами Т-лимфоциты его распознают и запустят механизм запрограммированной клеточной смерти, либо другие иммунные клетки уничтожат их вместе с вирусом внутри.

Чтобы доставить мРНК в лимфоциты, ученые модифицировали липидные наночастицы. Они заменили некоторые из липидов в их составе лучше проходящими сквозь мембрану Т-лимфоцитов.

Благодаря этому им удалось достичь доставки этих наночастиц более чем к 75% Т-лимфоцитов даже без предварительной стимуляции клеток. Более того, такой подход оказался менее токсичным для клеток, чем доставка с помощью одобренного препарата патизирана.

Доставка целевой мРНК к Т-лимфоцитам от больных ВИЧ-инфекцией увеличила в них количество продуктов гена, вовлеченного в размножении вируса, в 112 раз.

Кроме того, с помощью модифицированных наночастиц удалось доставить в клетки инструменты генетического редактирования CRISPR-Cas, с помощью которых ученые смогут влиять как на вирус, так и на ответ Т-лимфоцитов на него.

Лечение ВИЧ-инфекции

Таким образом ученым удалось впервые доставить мРНК в пораженные ВИЧ Т-лимфоциты. И хотя они не заметили признаков того, что лимфоциты или другие иммунные клетки отреагировали на повторную активацию ВИЧ, это может быть ограничением исследования, которое проводили на культурах клеток.

Если же такой иммунный ответ не увидят и в исследованиях на животных, ученые предлагают соединить мРНК-терапию с другими методами борьбы с ВИЧ.

Такой метод будет доступнее и безопаснее клеточной терапии и позволит полностью избавиться от ВИЧ, а не просто удерживать инфекцию на низком уровне, как это делают препараты для антиретровирусной терапии.

Источник: nauka.ua

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.