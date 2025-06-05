Надія для мільйонів: вчені наблизилися до лікування ВІЛ-інфекції

Міжнародна команда дослідників на чолі з вченими Мельбурнського університету зробила справжній прорив у боротьбі з одним з найнебезпечніших вірусів сучасності — ВІЛ.

Команда з Інституту Пітера Доерті в Мельбурні вперше продемонструвала ефективний спосіб змусити вірус проявитися в клітинах організму, відкриваючи шлях до його повного знищення.

Надія для мільйонів

– Терапія на основі мРНК зробила частинки вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) видимими в клітинах хворих, де вони зазвичай ховаються. Завдяки цьому вони зможуть розпізнавати і знищувати імунні клітини, що допоможе боротися з хворобою, – йдеться в повідомленні.

Поки що підхід випробували тільки на культурах клітин, але планують перевірити його дію також на тваринах. Якщо терапія виявиться ефективною, то допоможе боротися з ВІЛ у приблизно 40 млн пацієнтів, які є його носіями.

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Невловимий вірус

Як пояснили експерти, після потрапляння в організм людини ВІЛ розмножується в клітинах імунної системи, які називаються Т-лімфоцитами. Коли значна частина цих клітин вже уражена, вірус переходить у так звану латентну стадію – він стає неактивним і ховається в Т-лімфоцитах, щоб уникнути розпізнавання іншими клітинами імунної системи.

Вчені вже випробовували методи зробити вірус на цій стадії більш видимим, зокрема стимулювати самі Т-лімфоцити, але цей підхід виявився неефективним. Крім того, в Т-лімфоцити важко доставити якісь нові гени або РНК, тому що вони не поглинають ліпідні наночастинки, в які загортають ці гени.

Дослідження

Вчені взяли за основу технологію мРНК-терапії, яка набула популярності під час пандемії та розробки вакцин проти Covid-19. Вона використовує коротку послідовність матричної РНК, що містить “команди” для клітини.

У випадку ВІЛ дослідники використовували мРНК, що кодує частину ферменту, який використовується вірусом для розмноження. Це повинно спонукати вірус вийти з латентної фази і збільшити свою активність, завдяки чому або самі Т-лімфоцити його розпізнають і запустять механізм запрограмованої клітинної смерті, або інші імунні клітини знищать їх разом з вірусом всередині.

Щоб доставити мРНК в лімфоцити, вчені модифікували ліпідні наночастинки. Вони замінили деякі з ліпідів в їх складі на такі, що краще проходять крізь мембрану Т-лімфоцитів.

Завдяки цьому їм вдалося досягти доставки цих наночастинок більш ніж до 75% Т-лімфоцитів навіть без попередньої стимуляції клітин. Більш того, такий підхід виявився менш токсичним для клітин, ніж доставка за допомогою схваленого препарату патізірана.

Доставка цільової мРНК до Т-лімфоцитів від хворих на ВІЛ-інфекцію збільшила в них кількість продуктів гена, залученого до розмноження вірусу, в 112 разів.

Крім того, за допомогою модифікованих наночастинок вдалося доставити в клітини інструменти генетичного редагування CRISPR-Cas, за допомогою яких вчені зможуть впливати як на вірус, так і на відповідь Т-лімфоцитів на нього.

Лікування ВІЛ-інфекції

Тож вченим вдалося вперше доставити мРНК в уражені ВІЛ Т-лімфоцити. І хоча вони не помітили ознак того, що лімфоцити або інші імунні клітини відреагували на повторну активацію ВІЛ, це може бути обмеженням дослідження, яке проводили на культурах клітин.

Якщо ж такої імунної реакції не побачать і в дослідженнях на тваринах, вчені пропонують поєднати мРНК-терапію з іншими методами боротьби з ВІЛ.

Такий метод буде доступнішим і безпечнішим за клітинну терапію і дозволить повністю позбутися ВІЛ, а не просто утримувати інфекцію на низькому рівні, як це роблять препарати для антиретровірусної терапії.

Джерело: nauka.ua

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