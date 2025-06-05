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Ученые выяснили, кто лучше лечит и ставит диагнозы – ИИ или врачи-клиницисты

лікарі проти штучного інтелекту
Фото: Pixabay

Команда ученых из Университета штата Мэн в ходе исследования выяснила, кто лучше лечит и устанавливает диагнозы искусственный интеллект или врачи-клиницисты.

Исследование

Сообщается, что в ходе научного эксперимента ученые проанализировали данные более 7 тыс. анонимных пациентов из США и Австралии, чтобы выяснить, кто эффективнее помогает людям – человек или машина.

Результаты показали, что искусственный интеллект прекрасно справляется с задачами, требующими точных знаний и процедурных решений. Однако когда дело доходит до выяснения причин заболевания или нюансов подхода к лечению, алгоритмы оказываются менее надежными.

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ИИ вместо врачей

По словам ученых, при повторных тестах ИИ часто дает разные ответы на одни и те же вопросы, что вызывает дополнительные вопросы относительно его стабильности.

— Цель нашей работы заключается не в замене врачей. Искусственный интеллект может стать мощным инструментом для анализа больших объемов данных и оперативной поддержки специалистов, но не способен заменить человеческий подход, – отметил один из авторов исследования профессор Мэтт Грэхэм.

Фактор эмпатии

Что касается эмоционального аспекта, то, как выяснилось, в сложных диагнозах или вопросах психического здоровья искусственный интеллект не может проявить сочувствие или эмпатию, а именно в этом часто нуждается пациент.

По словам экспертов, без эмоциональной поддержки невозможно выстроить доверительные отношения между врачом и пациентом. Несмотря на технологический прогресс, врачи останутся незаменимыми благодаря сопереживанию и индивидуальному подходу.

В то же время, ИИ может существенно облегчить работу медицинских специалистов, особенно в условиях нехватки кадров – например, в сельской местности.

Главное обеспечить строгий контроль, прозрачные алгоритмы и широкое представительство данных, чтобы не допустить усугубления неравенства в здравоохранении, отмечают исследователи.

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Источник: Health Organization and Management

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