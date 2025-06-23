Ошибались 50 лет: ученые раскрыли настоящий механизм действия парацетамола

Ученые Израиля узнали, как на самом деле работает парацетамол — оказывается, он блокирует болевые сигналы непосредственно в нервах, не давая им достичь мозга.

Скрытый эффект

Почти 50 лет ученые считали, что парацетамол снимает боль, действуя только в головном и спинном мозге.

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Новое исследование показывает, что препарат также действует иначе. Предыдущие исследования показали, что AM404 может влиять на центральную нервную систему, в частности на головной и спинной мозг.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале PNAS, обнаружило, что AM404 также действует на периферическую нервную систему, где зарождаются болевые сигналы.

Эксперименты на животных показали, что лапы крыс, получивших инъекцию, стали менее чувствительными к теплу и давлению. При этом обезболивающий эффект был ограничен и не распространялся на другую лапу.

— Это полностью меняет наше понимание того, как ацетаминофен оказывает обезболивающее действие. Если мы сможем разработать новые препараты на основе AM404, мы, возможно, получим высокоэффективные, но более безопасные и точные анальгетики, — отметили исследователи.

Ученые уже работают над разработкой новых методов лечения на основе AM404.

Источник: ScienceDaily

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