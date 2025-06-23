Помилялися 50 років: вчені розкрили справжній механізм дії парацетамолу

Науковці Ізраїлю дізнались, як насправді працює парацетамол – виявляється, він блокує больові сигнали безпосередньо в нервах, не даючи їм досягти мозку.

Прихований ефект

Майже 50 років вчені вважали, що парацетамол знімає біль, діючи лише в головному та спинному мозку.

Але нове дослідження, опубліковане в журналі PNAS, показує, що препарат працює інакше. AM404 також діє на периферійну нервову систему, де зароджуються больові сигнали.

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Есперименти на тваринах показали, що лапи щурів, які отримали ін’єкцію, стали менш чутливими до тепла і тиску. При цьому знеболювальний ефект був обмежений та не поширювався на іншу лапу.

– Це повністю змінює наше розуміння того, як ацетамінофен виявляє знеболювальну дію. Якщо ми зможемо розробити нові препарати на основі AM404, ми, можливо, отримаємо високоефективні, але безпечніші й точніші анальгетики, – зазначили дослідники.

Вчені вже працюють над розробкою нових методів лікування на основі AM404.

Джерело: ScienceDaily

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