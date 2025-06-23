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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Помилялися 50 років: вчені розкрили справжній механізм дії парацетамолу

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Фото: Pexels

Науковці Ізраїлю дізнались, як насправді працює парацетамол – виявляється, він блокує больові сигнали безпосередньо в нервах, не даючи їм досягти мозку.

Прихований ефект

Майже 50 років вчені вважали, що парацетамол знімає біль, діючи лише в головному та спинному мозку.

Але нове дослідження, опубліковане в журналі PNAS, показує, що препарат працює інакше. AM404 також діє на периферійну нервову систему, де зароджуються больові сигнали.

Зараз дивляться

Есперименти на тваринах показали, що лапи щурів, які отримали ін’єкцію, стали менш чутливими до тепла і тиску. При цьому знеболювальний ефект був обмежений та не поширювався на іншу лапу.

– Це повністю змінює наше розуміння того, як ацетамінофен виявляє знеболювальну дію. Якщо ми зможемо розробити нові препарати на основі AM404, ми, можливо, отримаємо високоефективні, але безпечніші й точніші анальгетики, – зазначили дослідники.

Вчені вже працюють над розробкою нових методів лікування на основі AM404.

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Джерело: ScienceDaily

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