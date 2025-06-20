Борьба с депрессией: обнаружено, как одна доза кетамина меняет работу мозга
Новое исследование, представленное на конференции Psychedelic Science 2025, показало, что даже однократная доза кетамина способна кардинально изменить работу различных участков мозга.
Как кетамин лечит депрессию и влияет на мозг
В исследовании приняли участие 11 здоровых мужчин. После введения дозы кетамина их мозг сканировали с помощью функциональной МРТ и позитронно-эмиссионной томографии.
Оказалось, что области, ответственные за мышление, начали более активно взаимодействовать с сенсорными, которые обычно обрабатывают телесные ощущения.
Наибольшие изменения зафиксировали в так называемой сети по умолчанию (DMN) — зоне, отвечающей за мечты, размышления и планирование.
Именно из-за гиперактивности ее обычно связывают с депрессией. Под воздействием кетамина она перестала доминировать.
Ученые предполагают, что это может свидетельствовать о глубокой реорганизации нейронной системы.
Именно этим, вероятно, объясняется быстрый эффект кетамина, когда пациенты чувствуют облегчение уже через часы после процедуры.
В отличие от традиционных антидепрессантов, кетамин предлагает своеобразный маркер к выздоровлению.
– Это похоже на перезагрузку компьютера. Кетамин временно отключает привычные шаблоны, позволяя мозгу строить новые, более здоровые связи, – объясняет один из исследователей.
Однако авторы отмечают, что результаты предварительные: выборка была небольшой, участники – только мужчины, и отсутствует контрольная группа.
Но даже в таких условиях это открывает путь к лечению не только депрессии, но и других психических расстройств.
Источник: Live Science