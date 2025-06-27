Побочный эффект лекарства от диабета и ожирения: 5% случаев могут быть смертельными

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств (MHRA) предупредило о серьезных побочных эффектах лекарств от диабета и ожирения.

Побочный эффект лекарств для похудения

Препараты Ozempic, Wegovy и Mounjaro стали настоящим трендом среди знаменитостей и миллионов людей, мечтающих о быстром избавлении от лишних килограммов.

Однако по информации MHRA, после приема Mounjaro у пациентов зафиксировали 181 случай панкреатита, пять из которых — летальные.

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Статистика побочных эффектов Оzempic и Wegovy тоже тревожна — 113 пострадавших от воспаления поджелудочной железы.

Менее популярные версии препаратов GLP-1 также вызывали боль, тошноту, температуру. Все это — симптомы панкреатита, опасного осложнениями, такими как почечная недостаточность.

Несмотря на это, пока нет прямых доказательств, что именно эти препараты вызвали побочные эффекты.

Ведь панкреатит может возникать у людей из-за камней в желчном пузыре или чрезмерного употребления алкоголя.

Последствия: истории пациентов

Американка Билли Фарли пережила 9-часовую операцию после травмы кишечника, вызванной Ozempic. Другая пациентка, Сесили Кинг, не может нормально есть, поскольку страдает рвотой.

А 83-летнему Родерику Ширли уже трижды диагностировали остановку сердца после образования тромба, связанного с препаратом.

В чем же проблема? Оказывается, в том, что лекарства относятся к классу GLP-1-агонистов, которые тормозят процесс пищеварения, уменьшают аппетит и способствуют похудению.

Но иногда этот тормозящий эффект становится опасным. Желудок буквально перестает двигаться — возникает гастропарез. Люди худеют не только из-за того, что организм больше не способен переваривать пищу. Частая рвота разрушает зубы, нарушается метаболизм, а риск панкреатита стремительно растет.

Ирония в том, что эти препараты действительно могут быть спасительными — но только для пациентов с диабетом II типа, которым грозит инсульт или инфаркт, или же людей с тяжелым ожирением.

Но когда их начинают колоть молодые женщины с нормальным весом только ради селфи в купальнике — это уже совсем другая история.

Источник: Sky News

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