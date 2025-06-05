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Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина
3 мин.

Беременность вместо похудения: Ozempic и Mounjaro снижают эффект противозачаточных препаратов

вагітність і препарати для схудненя
Фото: Pixabay

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) выпустило первое предупреждение относительно противозачаточных средств после того, как получило 40 сообщений о случаях беременности при использовании таких препаратов для снижения веса, как Ozempic, Wegovy и Mounjaro.

Эффект препаратов для похудения

MHRA заявила, что Mounjaro может снижать эффективность оральных контрацептивов у людей с избыточным весом, поэтому женщины, принимающие лекарство, должны использовать барьерные контрацептивы, такие как презервативы.

В прошлом году The Guardian сообщила, что популярность препаратов для похудения привела к неожиданному всплеску рождаемости. Группа Facebook Я забеременела на Ozempic на тот момент насчитывала более 750 участников.

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MHRA заявила, что было восемь сообщений о беременности у тех, кто принимал семаглутид, и девять о лираглутиде, который содержится в другом препарате для снижения веса, Saxenda.

Официальные рекомендации

Надзорный орган также заявил, что эти препараты нельзя принимать во время беременности, попыток забеременеть или кормления грудью, поскольку недостаточно данных о безопасности, чтобы знать, может ли прием лекарства нанести вред ребенку.

Препараты Ozempic и Wegovy, в состав которых входит семаглутид, действуют, имитируя гормон GLP-1, который вызывает увеличение выработки инсулина, замедляет скорость переваривания пищи в желудке и снижает аппетит.

Mounjaro, содержащий активный ингредиент тирзепатид, действует на второй гормон, участвующий в регуляции аппетита и сахара в крови. Хотя их называют инъекциями для похудения, не все из них разрешены для похудения.

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Источник: The Guardian

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